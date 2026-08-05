موعد مباراة الأهلي والشرقية إنبي فى إنطلاق الدوري المصري

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 عن مواجهة تجمع النادي الأهلي مع الشرقية إنبي في الجولة الأولى، ليبدأ الفريق الأحمر مشواره في البطولة بمواجهة يسعى من خلالها لتحقيق انطلاقة قوية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2026 على استاد القاهرة الدولي، فيما لم تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة حتى الآن موعد انطلاق اللقاء، على أن يتم الكشف عن المواعيد الرسمية للجولات الأولى خلال الأيام المقبلة.

ويدخل الأهلي الموسم الجديد بطموحات كبيرة لاستعادة لقب الدوري المصري، بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث، وهو ما دفع إدارة النادي والجهاز الفني إلى العمل على تجهيز الفريق بالشكل الأمثل للمنافسة بقوة على جميع البطولات.

ويأمل الفريق الأحمر في تحقيق الفوز على الشرقية إنبي في ضربة البداية، من أجل توجيه رسالة قوية للمنافسين، ووضع أول ثلاث نقاط في رصيده خلال رحلة استعادة لقب الدوري.