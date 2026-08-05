الاتحاد السكندري يستهل مشواره في الدوري المصري بمواجهة الزمالك

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 عن مواجهة الاتحاد السكندري لنظيره الزمالك في الجولة الأولى من منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس، بمشاركة 20 فريقًا، على أن يقام الموسم للعام الثالث على التوالي بنظام المرحلتين.

وتُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ تضم الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى للمنافسة على اللقب، فيما تتنافس الفرق من المركز السابع وحتى العشرين في المجموعة الثانية لتحديد الأندية الهابطة إلى دوري المحترفين.