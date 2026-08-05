وزير الخارجية الفرنسي: لا إفلات من العقاب لمروجي الكراهية عبر الإنترنت

أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، أنه لن يكون هناك أي إفلات من العقاب في مواجهة خطاب الكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من يستخدم هذه المنصات لبث العنف والإساءة.

وقال بارو، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إن مواجهة الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي ليست قدرًا محتومًا، ولا مكان فيها للإفلات من العقاب، مضيفًا أنه بموجب القانون الذي تقدم به عام 2023، أصبح من الممكن معاقبة مرتكبي التحرش الإلكتروني بحرمانهم من استخدام هذه المنصات.

وأوضح الوزير أن القضاء الفرنسي أصدر أحكامًا ضد المتورطين في استهداف شخص يُدعى جان بورمانوف، تضمنت منعهم من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة 6 أشهر، مؤكدًا أن كل من ينشر الكراهية والعنف عبر هذه الوسائل يجب أن يعلم أنه قد يُحرم منها.

وفي السياق ذاته، أدانت محكمة نيس الجنائية، صانع المحتوى أوين سينازاندوتي، المعروف باسم «ناروتو»، إلى جانب سافين حمادي، اليوم الأربعاء، بتهم تتعلق بارتكاب أعمال عنف وإهانات عبر الإنترنت، وقضت بحبسهما مع وقف التنفيذ، وفرض غرامات مالية، إضافة إلى منعهما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمدة 6 أشهر.

وتعود القضية إلى وقائع بث مباشر على منصات رقمية بين عامي 2023 و2025، شهدت ممارسات عنيفة ومهينة بحق الضحية، في إطار ما وصفته النيابة العامة بـ«نظام من سوء المعاملة»، مؤكدة أن هذه الأفعال لم تكن مجرد تجاوزات فردية، بل سلوكًا ممنهجًا.

وأثارت القضية جدلًا واسعًا في فرنسا، لا سيما بعد وفاة الضحية خلال بث مباشر في صيف 2025، وهي الواقعة التي لم تكن محل المحاكمة، بعدما أُغلقت التحقيقات بشأنها في فبراير الماضي دون ملاحقات.