فلسطين: مخيم قلنديا يشهد إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي

شهد مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إخلاء 5 حالات مرضية من داخل المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة بعد اقتحام منزلها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن قوة من قوات الاحتلال اقتحمت منزل مواطنة، بعد أن أقدمت على خلع الباب بالقوة، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب، وقيدت زوج المعتقلة، واقتادتها هي إلى غرفة معزولة.

وأضافت أن جنود الاحتلال استولوا على بطاقة المعتقلة الشخصية، قبل أن يبلغوا العائلة بقرار اعتقالها، رغم أنها تعاني كسرا في قدمها، وتضع جبيرة طبية.

ويأتي اعتقال حمد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا، الذي أسفر حتى الآن عن عشرات الاعتقالات، وعمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، ودفعت بمزيد من الجنود والآليات إلى المنطقة، فيما تواصلت عمليات المداهمة والتفتيش والاعتداء على المواطنين.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للاقتحام، ومنعتهم من أداء عملهم الصحفي ونقل صورة ما يجري داخل المخيم.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير عمار غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين على مدخل البلدة، ودققت في هويات ركابها، وفتشت عددًا منها، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين وتنقلهم.

ويأتي نصب الحاجز في ظل مواصلة قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل وطرق محافظة رام الله والبيرة، من خلال إقامة الحواجز العسكرية وإعاقة حركة المواطنين.