قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيلم «غزة 13».. عودة فلسطين للاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي
سر هبوط الدولار إلى أقل من 50 جنيهًا.. خبير يكشف مفاجأة
من أصول مصرية.. ترامب يهاجم عبد الرحمن السيد بعد فوزه بتمهيدية الديمقراطيين في ميشيجان
هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
رسميا.. طرابزون سبور يعلن تقديم محمد صلاح غدا
رئيس طرابزون سبور يكشف دور تريزيجيه في انتقال محمد صلاح
المدير الفني الجديد لقطاع الناشئين بالأهلي يبدأ مهامه داخل مقر النادي
عمر الوكيل «بكار» مدربًا عامًا لفريق كرة اليد بنادي الزمالك
بعد حسم صفقة محمد صلاح.. طرابزون سبور يتحرك لضم داروين نونيز
القبض على المتهم بالتسول بدمياط
رئيس طرابزون يكشف كواليس إقناع محمد صلاح بالانتقال للنادي
تطوير شامل ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي المار به بمدينة 6 أكتوبر.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فلسطين: مخيم قلنديا يشهد إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي

إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي
إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

 شهد مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة إصابات واعتقال مواطنة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمخيم منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع 8 حالات اعتداء بالضرب خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمخيم، مشيرا إلى أنه تم نقلهم إلى المستشفى، إضافة إلى إخلاء 5 حالات مرضية من داخل المخيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنة بعد اقتحام منزلها في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في المخيم بأن قوة من قوات الاحتلال اقتحمت منزل مواطنة، بعد أن أقدمت على خلع الباب بالقوة، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب، وقيدت زوج المعتقلة، واقتادتها هي إلى غرفة معزولة.

وأضافت أن جنود الاحتلال استولوا على بطاقة المعتقلة الشخصية، قبل أن يبلغوا العائلة بقرار اعتقالها، رغم أنها تعاني كسرا في قدمها، وتضع جبيرة طبية.

ويأتي اعتقال حمد في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مخيم قلنديا، الذي أسفر حتى الآن عن عشرات الاعتقالات، وعمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم وسط تعزيزات عسكرية مكثفة، ودفعت بمزيد من الجنود والآليات إلى المنطقة، فيما تواصلت عمليات المداهمة والتفتيش والاعتداء على المواطنين.

كما اعتدت قوات الاحتلال على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للاقتحام، ومنعتهم من أداء عملهم الصحفي ونقل صورة ما يجري داخل المخيم.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير عمار غرب رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أوقفت مركبات المواطنين على مدخل البلدة، ودققت في هويات ركابها، وفتشت عددًا منها، ما تسبب بإعاقة حركة المواطنين وتنقلهم.

ويأتي نصب الحاجز في ظل مواصلة قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل وطرق محافظة رام الله والبيرة، من خلال إقامة الحواجز العسكرية وإعاقة حركة المواطنين.

مخيم قلنديا القدس إصابات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

تنسيق الجامعات

مؤشرات بانخفاض تنسيق المرحلة الأولي 2026 والطب 92.9% والهندسة87.5% وبشري سارة للشعبة الأدبية

إبراهيم سعيد وطليقته

مش هسيب حقهم .. طليقة إبراهيم سعيد تكشف مفاجآت صادمة عن علاقته ببناته

فان دايك - محمد صلاح

فان دايك يودع محمد صلاح برسالة مؤثرة: لم أتوقع أن يرحل قبلي

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

السفير حمد عبيد - حسين لبيب

سفير الإمارات بالقاهرة : استثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

التعليم : انتظروا مناهج البكالوريا نهاية أغسطس ..وتؤكد: الصور المتداولة حالياً "مزيفة"

ترشيحاتنا

إيران

إيران: بحثنا مع سلطنة عمان إنشاء مركز مشترك لإدارة الملاحة في مضيق هرمز

أوكرانيا

رغم تحديات الحرب.. إيفانا كليمبوش: أوكرانيا تمضي في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

لبنان

وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني: هدفنا إعادة جميع المواطنين إلى قراهم ليعيشوا بكرامة

بالصور

طريقة عمل فتة المسخن

طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن
طريقة عمل فتة المسخن

أسعار رينو لوجان المستعملة في مصر

رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022
رينو لوجان موديل 2022

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة
ريم مصطفى تثير الجدل بجمالها بإطلالة مثيرة

مصرع شخص وإصابة 13 في حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

فيديو

علي فخر

هل التربح من السوشيال ميديا حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

أنا جنبك

بأجواء السبعينات نجمة برنامج الدوم آلاء أيوب تطرح "أنا جنبك" بتوقيع بتول عرفة

محمد الشرنوبي

تفاصيل أغنيات ألبوم "بعد الليل" لـ محمد الشرنوبي

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد