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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مركز العناية بضيوف الرحمن يقدم خدماته بـ 11 لغة على مدار الساعة

مركز العناية بضيوف الرحمن
مركز العناية بضيوف الرحمن
أ ش أ

 يمثل مركز العناية بضيوف الرحمن، عبر الرقم الموحد (1966)، إحدى الركائز الرئيسية في منظومة التواصل مع الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال تقديم خدمات الدعم والإرشاد، واستقبال الاستفسارات والبلاغات والملاحظات على مدار الساعة، بأكثر من 11 لغة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن المركز يعتمد على منظومة رقمية وتشغيلية متكاملة ترتبط بالمراكز الميدانية والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع الاستجابة، ورفع كفاءة معالجة الطلبات، وتوجيه المستفيدين إلى الخدمات والقنوات المناسبة، إلى جانب متابعة البلاغات وقياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة، بما يواكب احتياجاتهم في مختلف مراحل الرحلة، منذ الوصول وحتى المغادرة.

وبيّنت أن مركز العناية بضيوف الرحمن استقبل منذ بداية موسم العمرة في 15 ذي الحجة 1447هـ وحتى اليوم أكثر من 134 ألف مكالمة، محققًا مؤشر رضا عام بلغ 91.45%، فيما بلغ متوسط سرعة الرد 3 ثوانٍ، وكان المركز استقبل خلال موسم حج 1447هـ أكثر من 330 ألف مكالمة، بمتوسط سرعة رد بلغ 10 ثوانٍ، مع تحقيق صفر مكالمات مفقودة، فيما بلغت نسبة رضا المستفيدين عن الخدمات 93.13%، في مؤشرات تعكس كفاءة المنظومة التشغيلية وسرعة الاستجابة لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن المركز يواصل تطوير جودة خدماته وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر المعتمدة في معيار COPC، إلى جانب أتمتة إجراءات العمل، وتعزيز التكامل مع الجهات الشريكة، بما يدعم سرعة الإنجاز، ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأكدت الوزارة استمرار جاهزية مركز العناية بضيوف الرحمن لاستقبال استفسارات الحجاج والمعتمرين والزوار عبر الرقم الموحد (1966) على مدار الساعة، داعية ضيوف الرحمن إلى الاستفادة من خدمات المركز عند الحاجة، بما يضمن سرعة الحصول على الدعم والإرشاد، واستكمال رحلتهم بكل يسر وطمأنينة.

مركز العناية بضيوف الرحمن منظومة التواصل الحجاج والمعتمرين

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