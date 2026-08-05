سفير الإمارات بالقاهرة : استثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك

استقبل السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، والوفد المرافق له، بمقر سفارة الإمارات بالقاهرة.

وأعرب السفير حمد عبيد الزعابي، في تصريحات لـ برنامج زملكاوي، عبر قناة الزمالك، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين الإمارات ومصر ونادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين الجانبين.

وأوضح سفير دولة الإمارات أن هناك تعاونًا واستثمارات إماراتية مرتقبة سيتم تنفيذها داخل نادي الزمالك، بما يسهم في دعم النادي وتعزيز مسيرة التطوير خلال المرحلة المقبلة، في إطار العلاقات الوثيقة التي تجمع الجانبين.

وفد الزمالك داخل سفارة الإمارات بالقاهرة

وقد وجه الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر إلى السفير حمد عبيد الزعابي، سفير الإمارات لدى مصر، على حسن الاستقبال الذي حظي به وفد النادي خلال زيارته بمقر السفارة صباح أمس.

وأكد رئيس الزمالك أن اللقاء جرى في أجواء طيبة، تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين المصري والإماراتي، مشيرًا إلى أن هذا الترابط التاريخي ليس بالأمر الغريب، بل يمثل نموذجًا للتعاون والمحبة بين البلدين الشقيقين.

وأضاف الكابتن حسين لبيب أن نادي الزمالك يتطلع إلى تعزيز أوجه التعاون مع الأشقاء العرب خلال الفترة المقبلة، بما يخدم الرياضة العربية ويسهم في توطيد العلاقات بين الأندية والمؤسسات في مختلف الدول العربية.

كان وفد نادي الزمالك المكون من الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه، أمين صندوق النادي، وهاني برزي، عضو مجلس الإدارة، قام أمس بزيارة السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى مصر.