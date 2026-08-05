أحمد شوبير: طرابزون التركي أصبح أهم نادي بالنسبة لنا لأجل محمد صلاح

علق الإعلامي أحمد شوبير على انتقال محمد صلاح لنادي طرابزون التركي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : الكثير استعجب من اختيار محمد صلاح للدوري التركي ونادي طرابزون بالتحديد رغم المفاوضات مع بشكتاش وأندية الدوري السعودي والدوري الأمريكي لكن أنا مع اختيار الفرعون.

وواصل :شخصيا لم أكن أرغب في أن يكون محمد صلاح تحت ضغوط جديدة وأعلم أن لديه مدير أعمال ناجح وقوي بجانب العقلية المميزة للفرعون.

وأكمل: أتمنى ان نكون اختياره جيدا، ونحن مع صلاح ونسانده وندعو له بالتوفيق ، وبالنسبة لنا طرابزون سبور أصبح اهم نادي لأجل صلاح.

محمد صلاح رسميا في طرابزون

أعلن نادي طرابزون سبور التركي رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، ليضع النادي حدًا لواحدة من أبرز صفقات الميركاتو.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن محمد صلاح سيصل إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول ظهر غدٍ الأربعاء عبر طائرة خاصة، قبل أن يتوجه مساءً إلى مدينة طرابزون لاستكمال إجراءات انتقاله، تمهيدًا لتقديمه رسميًا أمام الجماهير.

وأوضح البيان أن النادي سيكشف خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل مراسم استقبال قائد منتخب مصر وبرنامج تقديمه عبر منصاته الرسمية.