بقوة 4.8 ريختر.. هزة أرضية تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية

ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر اليوم، قبالة سواحل جزر الكوريل، الواقعة في روسيا.



وأفادت الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية بأن الهزة وقعت على عمق 70 كيلومترا، ولم ترد تقارير عن احتمال حدوث أمواج مد عاتية، تسونامي.

وتشهد أجزاء مختلفة من المناطق الروسية، من بينها جزر "الكوريل"، زلازل وهزات أرضية بانتظام، نظرا لوجودها في مناطق تلتقي عندها العديد من الصفائح التكتونية التي تسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.

زلزال الفلبين اليوم

وقع زلزال بقوة 6,3 درجة قبالة السواحل الجنوبية للفلبين اليوم "الأربعاء"، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة بأن مركز الزلزال على بعد 32 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من جزيرة سارانجاني القريبة من جزيرة ميدنداناو. ولم يصدر بعد أي تحذير من خطر تشكّل موجات مدّ بحري (تسونامي).

كما لم ترد تقارير فورية عن تسجيل إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي وقع عند الساعة 12,14 (04,14 بتوقيت جرينتش).

فيما قال هارلي سورو، أحد عناصر الإنقاذ في جزيرة سارانجاني،إن الزلزال وقع بينما كان عدد كبير من الناس متجمعين لتلقي إعانة حكومية.

وأضاف «كانت الهزة قوية جداً. رأيت الناس في حالة ذعر. كانوا يركضون ويصرخون».

وتابع «بناء على تقييمنا وخبرتنا، لا نتوقع تسجيل إصابات أو أضرار».

وذكر مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن الزلزال الذي وقع الأربعاء كان على عمق 62 كيلومتراً.