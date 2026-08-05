بياناتك في خطر! .. إليك 5 خطوات تحمي الواي فاي من الاختراق فوراً

حفاظ على أمان شبكة الواي فاي هو جزء مهم من حماية بياناتك الشخصية وسرية نشاطك على الإنترنت. من خلال مراقبة استخدام الشبكة والتأكد من أمان إعداداتك، يمكنك تقليل احتمالية تعرضك للاختراق وضمان سرعة وأداء جيدين لخدمة الإنترنت الخاصة بك.

تغيير بيانات الراوتر الافتراضية

اسم الشبكة (SSID): غيّر الاسم الافتراضي لكي لا يعرف المخترق نوع راوترك.

كلمة مرور لوحة التحكم: غيّر كلمة السر الافتراضية للراوتر (مثل admin) لمنع أي شخص من التحكم به.

تعزيز التشفير وكلمات المرور

نوع التشفير: اختر بروتوكول WPA3 إذا كان مدعوماً، أو WPA2-AES كحد أدنى.

قوة كلمة المرور: استخدم رمزاً معقداً يحتوي على حروف كبيرة، صغيرة، أرقام، ورموز خاصة.

شبكة الضيوف (Guest Network): فعِّل شبكة معزولة للزوار لحماية أجهزتك الأساسية من الفيروسات.

إغلاق الثغرات البرمجية

تعطيل WPS: أغلق خاصية Wi-Fi Protected Setup فوراً لأنها أسهل باب للاختراق عبر تطبيقات التخمين.

تحديث الفيرموير (Firmware): حدّث نظام تشغيل الراوتر بانتظام لسد الثغرات الأمنية المكتشفة.

إدارة التحكم عن بُعد: عطّل ميزة إدارة الراوتر من خارج المنزل (Remote Management).

. حظر المتسللين

تصفية عنوان MAC (MAC Filtering): حدد أجهزة معينة فقط يسمح لها بالاتصال بالشبكة.

إخفاء الـ SSID: يمكنك إخفاء اسم الشبكة بحيث لا تظهر للعامة، ويتطلب الاتصال بها إدخال الاسم يدوياً.