قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟
«مالهاش مثيل».. ياسر الحريري: شيرين عبدالوهاب صوت الوطن العربي.. ومش هيتعوض حد مكانها
تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو
مصير «إنفانتينو» بعد الأزمات المتلاحقة .. هل يترشح هاني أبوريدة لرئاسة »فيفا»؟ | فيديو
دي حشرية | انفعال بسمة وهبة على الهواء بسبب شيرين
طرابزون سبور يعلن رسميًا بدء إجراءات التعاقد مع محمد صلاح
محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي
وزير الري : عدم توافر بيانات تشغيل سد النهضة يضع السودان فى موقف بالغ الصعوبة
هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ أستاذ الاستشعار عن بعد يحسم الجدل
اكتشاف جديد وغامض على المريخ يثير تساؤلات العلماء .. ما القصة؟
أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء.. الكندوز يسجل370 جنيها والضاني يصل لـ400
تسهيلات جديدة .. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تقنية تكشف اعتماد آبل لسعة 9 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في هاتف iPhone 18e

iPhone 18e
iPhone 18e
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية جديدة نشرتها مصادر متخصصة في سلاسل التوريد، عن الأسباب الفنية والهندسية التي دفعت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية إلى اختيار سعة 9 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية (RAM) بداخل هاتفها الاقتصادي المرتقب "آيفون 18 إي" (iPhone 18e).

تفاصيل سعة الذاكرة العشوائية بداخل هاتف iPhone 18e 

تتجه شركة آبل إلى تزويد هاتف iPhone 18e بسعة 9 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بزيادة قدرها 1 جيجابايت مقارنة بسعة 8 جيجابايت المعتمدة في الأجيال الاقتصادية السابقة.

وأوضح التقرير الفني أن اختيار هذه السعة المحددة يأتي للوفاء بالمتطلبات التشغيلية الدنيا لنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة (Apple Intelligence)، والذي يتطلب مساحة ذاكرة مخصصة للمعالجة المحلية السريعة بداخل الهاتف دون التعرض لتباطؤ في الأداء.

أسباب الالتزام بالمعمارية الهندسية وتقليل التكلفة 

وأفادت التقارير بأن اعتماد سعة 9 جيجابايت يتحقق من خلال دمج شرائح ذاكرة بتركيب هندسي مخصص (مثل شريحة 6 جيجابايت إلى جانب شريحة 3 جيجابايت)، مما يسمح بتوفير تكاليف الإنتاج مقارنة بالقفز المباشر إلى سعة 12 جيجابايت المخصصة للطرازات الأعلى.

وذكر التقرير أن هذا الحل الهندسي يمنح آبل القدرة على تقديم الهاتف بسعر منخفض يناسب الفئة الاقتصادية، مع ضمان تشغيل كافة ميزات النماذج اللغوية والتوليدية المدمجة بداخل نظام التشغيل بكفاءة كاملة.

التوقعات الزمنية للإعلان الرسمي وموعد الطرح 

وأشار التقرير إلى أن هاتف iPhone 18e يمثل الخيار الأقل تكلفة بداخل سلسلة هواتف آبل المستقبلية، حيث يُنتظر طرحه رسمياً خلال الفعاليات المخصصة للنصف الأول من عام 2027.

ولم تصدر شركة آبل أي بيانات رسمية لتأكيد المواصفات النهائية للذاكرة أو الجدول الزمني للمؤتمر الصحفي، بانتظار الإفصاح عن التفاصيل الرسمية عند إطلاق السلسلة.

iPhone 18e آيفون 18 إي iPhone ram

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل

محمد صلاح

الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما

نموذج إجابة الفيزياء

تداول نموذج إجابة الفيزياء بعد تصويره بإحدى لجان تظلمات الثانوية العامة 2026

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

يارا حسام حسن

حيثيات حكم رد شبكة يارا حسام حسن تكشف التفاصيل .. مشغولات بـ3.65 مليون جنيه

فريق الأهلي

الأهلي يحسم الجدل حول موقف النادي من مقاطعة كأس مصر والسوبر المصري

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

إمام عاشور

عايز حقي ناشف.. إمام عاشور يرحب بـ الكاش ويرفض فيلا الساحل لـ تجديد عقده| خاص

ترشيحاتنا

الدوالي

من الألف للياء .. إليك طرق علاج الدوالي الكاملة

صورة للباحث واللجنة المشرفة

كلمات خامنئي المسلحة | دراسة أكاديمية تفكك خطابات المرشد الإيراني

تساقط الشعر

أسباب غير متوقعة لتساقط الشعر

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة صيفية لافتة على البحر.. بفستان وردي تخطف الأنظار

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

الإفراط في تناول السكر قبل عمر العامين يصيبك بمرض خطير لاحقًا.. دراسة تكشف علاقة مقلقة

إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا
إفراط الأطفال في تناول السكر يزيد خطر الإصابة بالخرف لاحقًا

كم كوب قهوة تحتاج يوميًا؟.. الكمية المثالية لكل مرحلة عمرية

عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر
عدد أكواب القهوة المثالي يوميًا يختلف حسب العمر

تحذير عاجل | عدوى طفيلية معوية ببريطانيا تسبب إسهالا شديدا يجتاح وجهات سياحية شهيرة

داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا
داء السيكلوسبورا

فيديو

سامو زين

سامو زين يكشف حقيقة استخدامه الذكاء الاصطناعي في حفله بالساحل الشمالي

انفصال المشاهير في 2026

انفصال المشاهير في 2026 .. نجوم فاجأوا الجمهور بطلاقهم ونهاية قصص الحب

تامر حسين

تامر حسين: مفيش الأوحد في صناعة الموسيقى.. والاكتفاء النفسي سر النجاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد