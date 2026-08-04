تسريبات تقنية تكشف اعتماد آبل لسعة 9 جيجابايت من الذاكرة العشوائية في هاتف iPhone 18e

كشفت تسريبات تقنية جديدة نشرتها مصادر متخصصة في سلاسل التوريد، عن الأسباب الفنية والهندسية التي دفعت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية إلى اختيار سعة 9 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية (RAM) بداخل هاتفها الاقتصادي المرتقب "آيفون 18 إي" (iPhone 18e).

تفاصيل سعة الذاكرة العشوائية بداخل هاتف iPhone 18e

تتجه شركة آبل إلى تزويد هاتف iPhone 18e بسعة 9 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، بزيادة قدرها 1 جيجابايت مقارنة بسعة 8 جيجابايت المعتمدة في الأجيال الاقتصادية السابقة.

وأوضح التقرير الفني أن اختيار هذه السعة المحددة يأتي للوفاء بالمتطلبات التشغيلية الدنيا لنظام الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركة (Apple Intelligence)، والذي يتطلب مساحة ذاكرة مخصصة للمعالجة المحلية السريعة بداخل الهاتف دون التعرض لتباطؤ في الأداء.

أسباب الالتزام بالمعمارية الهندسية وتقليل التكلفة

وأفادت التقارير بأن اعتماد سعة 9 جيجابايت يتحقق من خلال دمج شرائح ذاكرة بتركيب هندسي مخصص (مثل شريحة 6 جيجابايت إلى جانب شريحة 3 جيجابايت)، مما يسمح بتوفير تكاليف الإنتاج مقارنة بالقفز المباشر إلى سعة 12 جيجابايت المخصصة للطرازات الأعلى.

وذكر التقرير أن هذا الحل الهندسي يمنح آبل القدرة على تقديم الهاتف بسعر منخفض يناسب الفئة الاقتصادية، مع ضمان تشغيل كافة ميزات النماذج اللغوية والتوليدية المدمجة بداخل نظام التشغيل بكفاءة كاملة.

التوقعات الزمنية للإعلان الرسمي وموعد الطرح

وأشار التقرير إلى أن هاتف iPhone 18e يمثل الخيار الأقل تكلفة بداخل سلسلة هواتف آبل المستقبلية، حيث يُنتظر طرحه رسمياً خلال الفعاليات المخصصة للنصف الأول من عام 2027.

ولم تصدر شركة آبل أي بيانات رسمية لتأكيد المواصفات النهائية للذاكرة أو الجدول الزمني للمؤتمر الصحفي، بانتظار الإفصاح عن التفاصيل الرسمية عند إطلاق السلسلة.