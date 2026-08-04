آبل تكشف عن سماعات AirPods مزودة بكاميرات في سبتمبر المقبل

كشفت تقارير تقنية حديثة عن اعتزام شركة "آبل" (Apple) الأمريكية الكشف عن جيل جديد من سماعاتها اللاسلكية "آير بودز" (AirPods) المزودة بكاميرات مدمجة ودعم لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مؤتمرها السنوي المترقب انعقاده في شهر سبتمبر المقبل.

تفاصيل دمج الكاميرات بداخل سماعات AirPods

وبحسب ما أوردته التقارير الصادرة اليوم، تتضمن خطة الشركة إدماج كاميرات بالأشعة تحت الحمراء (IR) بداخل هيكل السماعات اللاسلكية، لمساعدة الحساسات المدمجة على التقاط البيئة المحيطة بالمستخدم ومعالجة البيانات بصورة فورية.

وأوضحت التفاصيل الفنية الواردة أن الكاميرات المدمجة تهدف إلى تعزيز التفاعل البصري وتوفير ميزات متقدمة ترتبط بالتتبع الحركي وإدراك المحيط، إلى جانب التكامل المباشر مع نظارات الرأس وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة.

أهداف الترقية ومزايا التفاعل مع البيئة المحيطة

وأفادت التقارير التقنية أن التحديثات تسمح لسماعات AirPods بتحليل الإشارات والتحركات المباشرة للمستخدم، بالإضافة إلى توفير استجابة أكثر دقة للمساعد الصوتي بناءً على ما يراه المستخدم في محيطه الفعلي.

وذكرت المصادر الإخبارية أن آبل تستهدف من هذه التغييرات الهيكلية تطوير تجربة الاستماع والربط بين الأجهزة الذكية، دون إحداث زيادة ملموسة في أبعاد السماعة الخارجية أو التضحية براحة الاستخدام المعتادة.

جدول الطرح والمؤتمر الرسمي المرتقب

وأشارت التقارير إلى أن الإعلان الرسمي عن الأجهزة الجديدة يُنتظر أن يكون ضمن الفعاليات الرئيسية لمؤتمر الخريف المقرر انعقاده في شهر سبتمبر المقبل، إلى جانب إطلاق السلاسل الجديدة من هواتف آيفون والساعات الذكية.

ولم تصدر شركة آبل أي بيانات رسمية لتأكيد التفاصيل حتى الآن، بانتظار الإفصاح عن كافة المواصفات والأسعار ومواعيد التوفر بالأسواق خلال المؤتمر الصحفي للمناسبة.