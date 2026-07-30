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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بفضل هذه الميزة.. ساعة آبل ووتش تنقذ حياة رجل بعد سقوطه

ساعة آبل ووتش
ساعة آبل ووتش
شيماء عبد المنعم

أنقذت ساعة آبل ووتش Apple Watch، حياة رجل من ولاية أوهايو الأمريكية بعدما رصدت سقوطه واتصلت بخدمات الطوارئ تلقائيا، في حادثة تسلط الضوء على أهمية مزايا السلامة المدمجة في الساعة الذكية.

ووفقا لتقرير نشرته محطة WKRC المحلية، كان محمد إسلام قد حصل على إجازة من عمله بعد شعوره بوعكة صحية، قبل أن يتعرض للإغماء أثناء إخراج القمامة خارج منزله.

وقال إسلام إنه عانى في وقت سابق من اليوم من ضيق في التنفس، وألم بالقرب من الأذن، وصعوبة في المشي، وكان بمفرده في المنزل عندما سقط على الأرض.

وأضاف أنه لا يتذكر المدة التي ظل فيها فاقدا للوعي، موضحا: “استيقظت فجأة وأنا ملقى على الأرض وأتعرق بشدة، حاولت الوقوف لكنني لم أستطع، ثم أمسكت بكرسي وتمكنت من الجلوس، وبعدها سمعت صفارات سيارات الإسعاف”.

وعندها فقط أدرك أن ساعة آبل ووتش كانت قد اكتشفت سقوطه، وأجرت اتصالا تلقائيا بخدمات الطوارئ دون أي تدخل منه.

وبعد نقله إلى المستشفى، كشف الأطباء في جامعة سينسيناتي أن الرجل كان يعاني من جلطات دموية في الرئتين، وهي حالة قد تشكل خطرا على الحياة إذا لم تعالج سريعا.

وقال إسلام إنه لا يزال يحاول استيعاب ما حدث، مؤكدا أن سرعة استجابة المسعفين، التي جاءت بفضل الاتصال التلقائي الذي أجرته الساعة، كانت العامل الأبرز في إنقاذ حياته.

محمد إسلام

كيف تعمل ميزة اكتشاف السقوط؟

تتوفر ميزة اكتشاف السقوط Fall Detection في ساعات آبل ووتش SE والإصدارات الأحدث، وApple Watch Series 4 وما بعدها، بالإضافة إلى Apple Watch Ultra.

وعند اكتشاف الساعة سقوطا قويا، تهتز على معصم المستخدم، وتطلق إنذارا صوتيا، وتعرض رسالة تسأله عما إذا كان بخير، وإذا رصدت استمرار حركة المستخدم، فإنها تنتظر رده ولا تجري أي اتصال تلقائي.

أما إذا بقي المستخدم دون حركة لمدة تقارب دقيقة واحدة، فتبدأ الساعة عدا تنازليا لمدة 30 ثانية، مع زيادة قوة التنبيهات تدريجيا. 

وإذا لم يتلق النظام أي استجابة قبل انتهاء العد التنازلي، تتصل الساعة تلقائيا بخدمات الطوارئ، وترسل الموقع الجغرافي للمستخدم، كما تخطر جهات الاتصال المخصصة للطوارئ بأن سقوطا قد تم اكتشافه.

وتكون هذه الميزة مفعلة افتراضيا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فأكثر، بينما يمكن للمستخدمين بين 18 و54 عاما تفعيلها يدويا من خلال تطبيق Watch على هواتف آيفون ضمن إعدادات Emergency SOS.

آبل ووتش ميزة اكتشاف السقوط ساعة آبل

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