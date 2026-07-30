شاهد| أودي Q9 موديل 2027 الرياضية

كشفت شركة أودي عن طرازها الجديد أودي Q9 موديل 2027، وتنتمي Q9 لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميما عصريا وأنيقا، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بي ام دبليو X7، ومرسيدس GLS.

أودي Q9 موديل 2027

أبعاد أودي Q9 موديل 2027

تأتى سيارة أودي Q9 موديل 2027 في سوق السيارات بطول 5310 مم، وعرض 2210 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3140 مم .

أودي Q9 موديل 2027

مواصفات أودي Q9 موديل 2027

تحتوي سيارة أودي Q9 موديل 2027 على الكثير من المميزات من ضمنها، شبك أمامي ضخم بتصميم جديد مع قضبان رأسية، وبها وإطار أسود عريض يمنح السيارة حضور أكثر قوة، وتم نقل لوحة الأرقام إلى الصداد الخلفي إلى جانب مصابيح OLED الرقمية المنحنية تتبع خطوط الهيكل ثلاثية الأبعاد .

أودي Q9 موديل 2027

بالاضافة إلى ان سيارة أودي Q9 موديل 2027 بها، أبواب تعمل كهربائياً ويمكنها الفتح حتى زاوية 90 درجة، وبها حساسات تمنع اصطدامها السيارة بالجدران والمارة، كما يمكن التحكم بها عن بعد عبر تطبيق myAudi، وبها سبعة مقاعد، وشاشة عدادات رقمية مقاس 11.9 بوصة، وشاشة وسطية ضخمة مقاس 14.5 بوصة، إلى جانب شاشة مستقلة أمام الراكب الأمامي مقاس 12.3 بوصة، وتتيح له تشغيل التطبيقات ومتابعة المحتوى والتحكم ببعض وظائف السيارة دون الحاجة إلى استخدام الشاشة الرئيسية، وتدعم خدمات جوجل، وأليكسا، والتحديثات عبر الإنترنت.

محرك أودي Q9 موديل 2027

أودي Q9 موديل 2027

تحصل سيارة أودي Q9 موديل 2027 على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2900 سي سي توين تيربو، وبها قوة 429 حصانا، وعزم دوران 442 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

أودي Q9 موديل 2027

تستمد سيارة أودي Q9 موديل 2027 قوتها أيضا من محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي توين تيربو، وبها قوة 591 حصانا، وعزم دوران 4424 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.