الشكل اتغير خالص.. رفع القمامة المتراكمة أعلى سلم مشاة المصانع بحي العمرانية | شاهد

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تراكم القمامة والمخلفات بعدد من المناطق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع البلاغات وتحسين مستوى النظافة بمختلف الأحياء.

ووجّه اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بالدفع بفرق النظافة والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الشكاوى، حيث جرى رفع القمامة المتراكمة أعلى سلم مشاة المصانع بحي العمرانية، والتي تسببت في تضرر الأهالي.

كما شملت الأعمال إزالة تراكمات القمامة من شارع كمال حمزة المتفرع من شارع الأقصر بحي المنيرة الغربية، استجابة لشكاوى سكان المنطقة، إلى جانب رفع مخلفات الرتش من شارع ترعة المريوطية بمنطقة فيصل في حي الهرم، لإعادة الطريق إلى حالته الطبيعية وتحسين المظهر الحضاري.

وأكدت الهيئة أن فرقها تواصل التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الجيزة، من خلال تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.