عقب فشل المفاوضات.. بشكتاش يجد بديلا لـ محمد صلاح

كشفت بعض التقارير الصحفيه موقف نادي بشكتاش التركي عقب تعثر المفاوضات لضم محمد صلاح نجم المنتخب.

وأكدت صحيفة الصباح التركية، أن إدارة بشكتاش تبحث حاليا عن بدائل أخرى بعد فشل صفقة محمد صلاح والتي جاء على رأسها النجم الأرجنتيني ماتياس سولي لاعب روما، والبالغ من العمر 23 عاما.

وأضافت الصحيفة أن نادي بشكتاش تواصل مع نظيره الإيطالي بشأن سوليولكن المسؤولين الإيطاليين طالبوا برسوم انتقال قدرها 35 مليون يورو.

وتابعت الصحيفة أن النادي الإيطالي أوضح لإدارة بشكتاش أنه منفتح على العروض المقدمة لسولي لكنه بحاجة لبيعه بشكل نهائي لتجاوز الصعوبات المالية

وتابعت الصحيفه أن روما رفض عرض بشكتاش للإعارة وحدد رسوم انتقال قدرها 35 مليون يورو.