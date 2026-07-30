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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيلم سينمائي.. رد فعل مفاجئ من أيمن يونس بشأن شركة الزمالك ورحيل جون إدوارد

ايمن يونس
ايمن يونس
محمد بدران
نتيجة الثانوية العامة 2026

علق أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، على تطورات الأوضاع داخل القلعة البيضاء، في ظل رحيل جون إدوارد عن منصب المدير الرياضي، والجدل الدائر بشأن ملف شركة الكرة، مؤكدًا أن ما يحدث حول النادي تحول إلى حالة من الجدل المبالغ فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يونس، خلال ظهوره على قناة CBC، إن المجتمع يعيش حالة من الفوضى في تداول الآراء، مضيفًا: "إحنا عايشين في فيلم سينمائي.. الكل بيفتي والكل بيقول رأيه، و95% من اللي بيتكلموا مش فاهمين حاجة، وشياطين السوشيال ميديا كل يوم بقصة جديدة".

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تتجه للاعتماد على معتمد جمال، مع انضمام عبد الواحد السيد، لإدارة المرحلة الحالية، موضحًا أن الظروف المالية تفرض على النادي سياسة "على قد لحافك مد رجليك".

وأوضح أن النادي لا يملك رفاهية الدخول في أزمات مالية جديدة، سواء من خلال التعاقد مع لاعبين أو مدربين بتكاليف كبيرة، أو تحمل شروط جزائية، مؤكدًا أن الجميع خرج من فترة مرهقة على المستويين الإداري والمالي.

وفي حديثه عن رحيل جون إدوارد، أشار يونس إلى أن الخلاف ارتبط بطلب توفير ميزانية كبيرة، لكنه رفض تصوير الأمر على أنه صراع بين أطراف سيئة النية، مؤكدًا أن الحديث عن مستثمر يسعى لتحقيق مكاسب خيالية "مبالغ فيه".

وأضاف أن ملف إنشاء شركة الكرة يحتاج إلى تقييم احترافي من جهات متخصصة، وليس إلى اجتهادات أو تقديرات غير مبنية على أسس، مشددًا على أن تقييم أصول الشركة لا يتم عبر الآراء الشخصية أو تصويت أشخاص غير متخصصين.

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل المستمر حول شركة الكرة والاستثمار في الزمالك أصبح "كوميديًا"، محذرًا من أن هذه الأجواء قد تدفع أي مستثمر جاد إلى التراجع عن الدخول في المشروع.

ايمن يونس الزمالك جون إدوارد مجلس الادارة

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