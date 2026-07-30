معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من العائدين الفلسطينيين

استقبل معبر رفح البري بشمال سيناء ، اليوم الخميس، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري من المعبر.

وصرح مصدر مسؤول بأن هذه الدفعة تعد الـ 68 من العائدين الفلسطينيين، وأنه يجري إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتمهيد عودتهم إلى القطاع.

وأضاف المصدر أن فريقا من الهلال الأحمر المصري استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوزيع حقيبة العودة عليهم وتقديم الدعم النفسي للأطفال.

وأشار إلى أن فرق الهلال الأحمر المصري انتشرت على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، شملت الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

في سياق متصل.. تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.