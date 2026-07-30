داليا الأتربي: الدولة تعاملت بشفافية مع حادث ميناء دمياط

أكدت الدكتورة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء بشأن نتائج التحقيقات الأولية لحادث ميناء دمياط يجسد نهج الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات بمنتهى الوضوح والمسؤولية، من خلال إطلاع الرأي العام على الحقائق أولًا بأول، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات.

وقالت الأتربي إن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني، والالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الروايات غير الموثقة التي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة.

وأضافت أن الحفاظ على الأمن القومي المصري مسؤولية مشتركة، وأن الدولة تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على التعامل مع مختلف التحديات بكفاءة واحترافية، بما يحفظ أمن الوطن وسيادته ويصون مقدراته.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على أن مصر تنتهج سياسة متزنة في إدارة الأزمات، تستند إلى الحكمة وحسن تقدير الموقف، بما يحافظ على مصالحها الوطنية ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد، مؤكدة ثقتها الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة على استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه نتائجها النهائية.