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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى
نتيجة الثانوية العامة 2026

بلغ سعر الدولار رسميا في البنك المركزي نحو 50.78 جنيه للبيع، ويرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الخميس 30 يوليو 2026 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الإسلامي وقناة السويس إلى:

سعر شراء: 50.70 جنيه.

سعر بيع: 50.80 جنيه.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية الدولية لنحو:

سعر شراء: 50.68 جنيه.

سعر بيع: 50.78 جنيه.

وتساوى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك التعمير والإسكان،العقاري المصري العربي، HSBC، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي، الأهلي، المصري الخليجي، المصرف المتحد، نكست، مصر، ميد بنك، أبوظبي الأول،الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

سعر شراء: 50.65 جنيه.

سعر بيع: 50.75 جنيه.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، البركة والكويت الوطني نحو:

سعر شراء: 50.63 جنيه.

سعر بيع: 50.73 جنيه.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك  بيت التمويل الكويتي،  لنحو:

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 50.74 جنيه.

وبلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي التجاري، الإسكندرية،كريدي أجريكول والتجاري الدولي CIB لنحو:

سعر شراء: 50.60 جنيه.

سعر بيع: 50.70 جنيه.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك المصرف العربي نحو:

سعر شراء: 50.54 جنيه.

سعر بيع: 50.64 جنيه.

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي  اليوم الخميس

سعر شراء: 50.64 جنيه.

سعر بيع: 50.78 جنيه.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

50.69 جنيه.

سعر الدولار الجنيه بنك مصر البنك الأهلي أسعار الدولار اليوم البنك المركزي

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