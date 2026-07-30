سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل فتة الحمص.

طريقة عمل فتة الحمص :-



المقادير:



- الخبز العربي : 3 أرغفة (صغير الحجم / مقطع مربعات ومقلي)

- حمص : كوب (مسلوق ومصفى)

- السمنة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- لوز : 2 ملعقة كبيرة (مقلي)

- صنوبر : ملعقة كبيرة (مقلي)

- الطحينية : ثلاث أرباع الكوب

- لبن زبادي : 3 اكواب

- الثوم : نصف ملعقة صغيرة (مهروس ناعم)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة



الطريقة :



1. ضعي الخبز المقلي في طبق واسع وعميق.



2. أضيفي حوالي 2 ملعقة من الحمص المسلوق فوقه.



3. اخلطي اللبن الزبادي مع الطحينة والثوم والليمون والملح حتى يتمازج ويصبح الخليط ناعماً ومتجانساً.



4. وزعي نصف كمية الخليط فوق الطبق.



5. ذوبي السمنة وصبيها فوق مزيج اللبن.



6. أضيفي باقي كمية الحمص فوقها ووزعي اللوز والصنوبر وقدميها.