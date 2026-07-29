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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قلبي محروق على بنتي.. والدة طالبة البحيرة تكشف مفاجآت بعد حصول نجلتها على 15% بالثانوية العامة

ريم
ريم
أحمد العيسوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع استمرار الجدل حول نتائج الثانوية العامة، تتوالى شكاوى أولياء الأمور الذين يؤكدون وجود أخطاء أثرت على مستقبل أبنائهم الدراسي. ومن بين هذه الحالات، برزت قصة الطالبة "ريم"، التي أثارت تعاطفًا واسعًا بعد إعلان حصولها على مجموع 15% فقط، رغم أنها بحسب أسرتها ومدرسيها من الطلاب المتفوقين طوال سنوات الدراسة.

والدة ريم.. ابنتي كانت من أوائل الطلاب دائمًا

أكدت والدة ريم في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ابنتها اشتهرت منذ المرحلة الابتدائية وحتى الصف الثالث الثانوي بالتفوق الدراسي، مشيرة إلى أن جميع معلميها، سواء في الدروس الحضورية أو عبر الإنترنت، يشهدون لها بالتميز والاجتهاد.
 

وقالت الأم إن الأسرة لا تستطيع استيعاب النتيجة التي حصلت عليها الطالبة، مؤكدة أن حصولها على 15% أمر لا يمكن تصديقه، مضيفة: "لو ريم دخلت الامتحان وكتبت اسمها فقط، كانت هتحصل على مجموع أعلى من كده، فإزاي تكون النتيجة أصفار في الكيمياء والفيزياء؟".

وأضافت أن الدرجات المعلنة تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أن مادة الأحياء أظهرت وجود درجات غير مضافة بالكامل، موضحة أن هناك درجتين ناقصتين رغم أن المجموع المسجل لا يعكس أداء ابنتها الحقيقي.

مفاجآت أثناء الاستعلام عن النتيجة

وكشفت والدة الطالبة أن الأسرة واجهت مفاجآت عديدة أثناء محاولة الاستعلام عن النتيجة، حيث ظهر في أحد المواقع أن الطالبة "غياب"، وهو ما يعني أنها لم تحضر الامتحانات من الأساس، بينما أظهر موقع آخر النتيجة بالطريقة نفسها.

وأوضحت أن أفراد الأسرة لم يتمكنوا من توثيق هذه البيانات سريعًا، لأن المواقع توقفت عن العمل بعد لحظات، ولم يعد بالإمكان الدخول إليها مرة أخرى، قبل أن تُعلن النتيجة رسميًا من وزارة التربية والتعليم لتظهر المفاجأة الكبرى بحصول ريم على 15%.

وأضافت: "حتى الآن لم نتمكن من الوصول إلى أي مسؤول، وكل ما فعلناه هو التواصل مع وسائل الإعلام، بينما أبلغنا الكنترول أن أي إجراءات لن تتم إلا بعد وصول النتيجة إلى المدرسة."

رسالة "غير مسجل بوزارة التربية والتعليم"

وأشارت الأم إلى واقعة أخرى زادت من شكوك الأسرة، مؤكدة أنهم عند إدخال رقم جلوس الطالبة أكثر من مرة قبل إعلان النتيجة، ظهرت رسالة تفيد بأن رقم الجلوس "غير مسجل بوزارة التربية والتعليم".

وأكدت أن الأسرة احتفظت بصورة للشاشة توثق هذه الرسالة، معتبرة أن ظهورها يثير تساؤلات حول موقف بيانات الطالبة داخل النظام الإلكتروني، خاصة أن النتيجة النهائية ظهرت بعد ذلك بشكل مخالف تمامًا لما كانت تتوقعه الأسرة.

وأضافت أن العديد من المدرسين الذين قاموا بتدريس ريم تواصلوا مع الأسرة فور إعلان النتيجة، معربين عن اندهاشهم مما حدث، مؤكدين أن مستواها العلمي لا يتناسب مطلقًا مع النتيجة المعلنة.

مطالبة بإعادة مراجعة أوراق الإجابة

وطالبت والدة ريم الجهات المختصة بسرعة مراجعة أوراق إجابة ابنتها، مؤكدة أن الأسرة لا تبحث سوى عن الحقيقة ومعرفة أين ذهبت أوراق الامتحان، وكيف تم احتساب درجاتها.

وقالت إن كل ما تتمناه هو الاطلاع على ورقة الإجابة الأصلية وإعادة تصحيحها، للتأكد من عدم وجود أي خطأ قد يكون تسبب في ضياع مستقبل ابنتها الدراسي.

رسالة إلى وزير التربية والتعليم

واختتمت والدة الطالبة حديثها برسالة مؤثرة وجهتها إلى المسؤولين، وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم، مطالبة بالتدخل العاجل لإنصاف ابنتها.

وقالت: "أنا عايزة الدنيا كلها تقف جنب بنتي، وعايزة ورقة إجابتها الأصلية تتجاب وتتراجع من جديد. ولو في أي شك، يختبروا بنتي في امتحان منفصل، وساعتها الجميع هيشوف مستواها الحقيقي."

واختتمت الأم حديثها بالتأكيد على ثقتها في قدرات ابنتها، معربة عن أملها في أن تكشف المراجعات المقبلة حقيقة ما حدث، وأن تحصل الطالبة على حقها كاملًا إذا ثبت وجود أي خطأ في إعلان النتيجة.

الكيمياء الفيزياء التربية والتعليم الأسرة ريم

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