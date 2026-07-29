والدة اللاعب محمد السيد: الرئيس السيسي قدوة للشباب ومصدر فخر للمصريين

أشادت أماني البحيري والدة اللاعب محمد السيد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن حضوره وما يتمتع به من عزة وثبات يمثلان نموذجًا وقدوة للشباب المصري.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، إن أبناءها يتأثرون بصورة الرئيس السيسي ومواقفه، مشيرة إلى أن الشباب يكتسبون منه قيم الانتماء للوطن والإخلاص والعزيمة.

وأضافت: «وأنت ماشي وسط الرؤساء بعزة وصمود، شباب مصر بياخدوا منك ده، ووجودك وتواجدك والصمود اللي أنت فيه بيأثر فيهم جدًا».

وتابعت أن أبناءها الذين يدرسون في الولايات المتحدة يحرصون دائمًا على التمسك بالرموز الوطنية، ويبحثون عن الدعم الروحي والمعنوي الذي يعزز ارتباطهم بوطنهم.

واختتمت حديثها بالدعاء للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «ربنا يحفظ الرئيس ويحفظ مصر».