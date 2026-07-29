بسبب صورها.. نجلاء بدر تكشف كواليس صدمة زوجها من تعليقات الجمهور

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن موقف زوجها من الانتقادات التي تتعرض لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه فوجئ بحجم التعليقات السلبية على بعض صورها، خاصة أن طبيعة حياتهما تختلف عن نظرة البعض.

وقالت نجلاء بدر، خلال لقائها في برنامج "في السر" مع الإعلامي هشام السيوفي، إن زوجها لا يهتم بوسائل التواصل الاجتماعي، لكنه عندما اطلع على بعض التعليقات شعر بالصدمة، موضحة: "جوزي مالوش في السوشيال ميديا، ولما شاف بعض الكومنتات؛ اتخض من رد فعل الناس، لأن في حاجات بالنسبة لينا عادي، وبالنسبة لناس تانية مش عادي".

وأضافت أنها ترفض أن يحكم عليها الآخرون وفقًا لثقافتهم أو طريقة تربيتهم، قائلة: "أنا مش متربية تربيتك، ولا ثقافتي ثقافتك، ولا تعليمي تعليمك، ولا بنخرج في نفس الشارع، فمتقيمنيش على حسباتك، ولا أنا هقيمك على حسباتي".

وأكدت نجلاء بدر أن أسلوب حياتها نابع من البيئة التي نشأت فيها، موضحة: "أنا بسهر، وده مجتمعي وثقافتي، وسافرت وعيشت لوحدي بره مصر، وقعدت سنين بشتغل لوحدي".

وأضافت أن اختلاف الأفكار بين الناس “أمر طبيعي”، قائلة: "في ناس بيقولوا لا بنتي متسافرش بره، موفقاك، بس ما تفرضش عليا قرارك؛ لأني متربتش على أفكارك، وأنا مش صغيرة عشان أسمع لآراء حد، وإحنا مختلفين".