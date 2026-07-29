إعلامية تشيد بشهامة ضابط شرطة على طريق العلمين: لم يتركنا إلا بعد الاطمئنان علينا

أشادت الإعلامية شيرين عبد الخالق بموقف إنساني لأحد ضباط الشرطة، بعدما تعرضت السيارة التي كانت تستقلها لعطل مفاجئ أثناء عودتها من مهمة عمل بمدينة العلمين.

ونشرت شيرين عبد الخالق، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أن سيارتي شرطة وصلتا إلى مكان تعطلهم خلال وقت قصير لتقديم المساعدة.

وقالت في منشورها: “تسلم تربيتك وأدبك وأخلاقك.. أثناء عودتنا من مهمة عمل بمدينة العلمين تعطلت السيارة، وبسرعة البرق تواجدت سيارتان للشرطة لنجدتنا.”

وأضافت أن الضابط حاول بنفسه إصلاح العطل، وأجرى عدة اتصالات لتوفير المساعدة، ولم يغادر المكان إلا بعد التأكد من استقلالهم سيارة متجهة إلى القاهرة، كما اصطحب السيارة المعطلة إلى مركز صيانة، وحرص على الاطمئنان على السائق قبل مغادرته.

واختتمت الإعلامية منشورها بالإشادة بـ”شهامة ضباط مصر”، معربة عن تقديرها للموقف الإنساني الذي لاقته خلال رحلتها، مؤكدة أن تصرف الضابط يعكس روح المسؤولية والحرص على تقديم الدعم للمواطنين في مختلف الظروف