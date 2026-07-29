محمد شردي: عندنا أولاد بيتخرجوا من الجامعة مش بيعرفوا يكتبوا اسمهم باللغة العربية

أكد الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه هناك حجم كبير من الضغط يتعرض له أولياء الأمور بسبب الثانوية العامة .

وقال شردي في برنامجه " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" هناك مواقع على منصات التواصل الاجتماعي بتسخن الأسرة المصرية على وزارة التربية والتعليم وووزير التعليم ".



وتابع محمد شردي :" المشكلة ليست في الوزير لكن المشكلة في نظام التعليم الذي نحاول علاجه والمشكلة في إننا عندنا ولاد بيتخرجوا من الجامعة مش بيعرفوا يكتبوا اسمهم باللغة العربية ".

وأكمل محمد شردي :" فيه لجنة في محافظة الشرقية اكتشفوا إن الطلاب كلهم جايبين نفس النتيجة في الثانوية العامة ويجب ان تدرس هذه اللجان جيدا ".

ولفت محمد شردي :" الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم خارج من منطقة الشرقية وده جايب العلامة الكاملة في كل حاجة الله أكبر عليه ".

وتابع شردي :" أنا عايز طلاب الثانوية العامة يحصلوا ما يكفيهم في سنوات التعليم كي يكون لديهم قدرة على التحصيل والإنتاج في المستقبل ".

