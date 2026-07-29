20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

شهدت قضية محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها تطورات جديدة، بعدما كشفت التحقيقات عن تفاصيل الأحراز والمضبوطات التي جرى التحفظ عليها ضمن إجراءات القضية.





المشغولات الذهبية ضمن الأحراز

أظهرت التحقيقات أن الأحراز ضمت 31 قطعة من المشغولات الذهبية، تنوعت بين غوايش وسلاسل وعقد وأقراط وأساور وخواتم.





كما شملت المضبوطات 20 جنيهًا ذهبًيا، إلى جانب قطعتين من فئة نصف جنيه ذهب.





سيارة ومبالغ مالية



ولم تقتصر الأحراز على المشغولات الذهبية، إذ تحفظت جهات التحقيق أيضًا على سيارة من طراز شيفروليه أفيو، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 47 ألف جنيه



