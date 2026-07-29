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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. والأمواج تصل إلى 3 أمتار

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري
نتيجة الثانوية العامة 2026

في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال فصل الصيف، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة سيكون محدودًا، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة، بالتزامن مع تحذيرات من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

حالة الطقس غدا

أكد محمود القياتي، متنبئ جوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تبدأ اعتبارًا من اليوم تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين مقارنة بالأيام الماضية، موضحًا أن هذا الارتفاع سيستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الموجة الحالية تختلف عن الارتفاعات الشديدة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن درجات الحرارة ستظل في معدلاتها الصيفية المعتادة دون تسجيل موجات حارة استثنائية.

الرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس

حالة الطقس غدا الخميس

وأوضح القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن درجات الحرارة خلال ساعات الليل تتراوح بين 26 و27 درجة مئوية، إلا أن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الأجواء، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

تحذيرات من اضطراب البحر المتوسط

الطقس غدا - القبة الحرارية

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حالة البحر المتوسط، حيث تشهد الشواطئ ارتفاعًا ملحوظًا في الأمواج يصل إلى نحو ثلاثة أمتار، وهو أعلى من المعدلات المسجلة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء ممارسة الأنشطة البحرية واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

نشاط للرياح المثيرة للأتربة

حرارة محسوسة أعلى من المعلنة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى 20 يوليو

وأشار متنبئ الهيئة إلى نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة في عدد من المناطق، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات، داعيًا المواطنين، وخاصة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، إلى توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

فصل الصيف الطقس درجات الحرارة الجهاز التنفسي

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