الرئيس السيسي: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد في مستهل الاتصال على خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الشعبية العميقة التي تجمع بين مصر والأردن، مشددًا على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن وعددًا من الدول الشقيقة.

كما أكد الرئيس مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة لحماية أمن وسيادة المملكة وصون مقدرات شعبها الشقيق، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة القائمة بالمنطقة، بما يقود إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، وتجنب التداعيات الوخيمة لاستمرار التوتر الراهن، مؤكداً تضامن مصر مع الأردن في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أعرب عن تقديره البالغ لموقف مصر والرئيس السيسي الداعم دومًا للأردن في مواجهة التحديات، مؤكداً ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، فضلاً عن الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين.

كما ثمّن جلالته رؤية الرئيس القائمة على إعلاء مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية وشاملة للتوتر الراهن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين بحثا كذلك التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث أكدا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وتطبيقًا لحل الدولتين. كما جددا رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، محذرين من خطورة ممارسات العناصر اليمينية المتطرفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددًا على اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع المملكة الأردنية الهاشمية، والحرص على تعزيزه لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة.