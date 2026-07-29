قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من شقة متواضعة لثروة بالملايين.. حقيقة إمبراطورية لامين يامال
بعد الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن.. ترامب: سنلقن إيران درسا قاسيا
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة.. والأمواج تصل إلى 3 أمتار
خريطة الأمل بعد الثانوية.. ننشر الدليل الشامل لمصروفات الجامعات الأهلية 2026
الرئيس السيسي: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026
رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن
سقوط أسطورة مجاميع الثانوية.. كيف انتقلت المنافسة من الدرجات إلى المهارات؟
عباس شومان للطلاب الوافدين: الشرع الحنيف ترك مسائل الاجتهاد تيسيرًا على الناس
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مدغشقر في العلمين.. وتوقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين
إيران.. استهداف أمريكي لموقع على الشريط الحدودي بأذربيجان الغربية
اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي: أمن الأردن جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

الرئيس السيسي والعاهل الأردني
الرئيس السيسي والعاهل الأردني
​كتب محمد عبد المنعم
نتيجة الثانوية العامة 2026

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد في مستهل الاتصال على خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الشعبية العميقة التي تجمع بين مصر والأردن، مشددًا على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى رفض مصر القاطع وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت الأردن وعددًا من الدول الشقيقة. 

كما أكد  الرئيس مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة لحماية أمن وسيادة المملكة وصون مقدرات شعبها الشقيق، مشيراً  إلى أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة القائمة بالمنطقة، بما يقود إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار، وتجنب التداعيات الوخيمة لاستمرار التوتر الراهن، مؤكداً تضامن مصر مع الأردن في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن جلالة الملك عبد الله الثاني أعرب عن تقديره البالغ لموقف مصر والرئيس السيسي الداعم دومًا للأردن في مواجهة التحديات، مؤكداً ما يجمع البلدين من تاريخ مشترك وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، فضلاً عن الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين. 

كما ثمّن جلالته رؤية  الرئيس القائمة على إعلاء مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار، والعمل على التوصل إلى تسوية سلمية وشاملة للتوتر الراهن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الزعيمين بحثا كذلك التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث أكدا على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية وتطبيقًا لحل الدولتين. كما جددا رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، محذرين من خطورة ممارسات العناصر اليمينية المتطرفة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن دعم مصر الثابت للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشددًا على اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع المملكة الأردنية الهاشمية، والحرص على تعزيزه لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة.

الملك عبد الله الثاني الأردن السيسي القضية الفلسطينية الشرق الأوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الثانوية العامة 2025

تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات الحدود الدنيا لكليات الشُعب العلمية بالأرقام

تظلمات الثانوية العامة

تظلمات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الثانوية العامة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة 2026.. مفاجأة بشأن تنسيق كليات القمة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس موقع الوزارة .. ظهرت الآن

طلاب الثانوية العامة

مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق كليات القمة

وزير التربية والتعليم

22 أغسطس .. موعد امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026

وزير التعليم

التعليم: اتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 في المدارس بجميع المحافظات

رئيس وزراء العراق

بعد الضربات الأمريكية السعودية .. إجراء عاجل من رئيس الوزراء العراقي

ترشيحاتنا

الجامعة العمالية تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة بولي-تيك الماليزية

الجامعة العمالية تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة بولي-تيك الماليزية

الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

أختهم عذبـ.ـتهم.. القومي للطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ ثلاثة أشقاء تعرضوا للاعتداء بقنا

وزير العمل ومحافظ الإسكندرية وسط العمالة غير المنتظمة

وزير العمل: توجيه رئاسي بحماية ودمج العمالة غير المنتظمة في سوق العمل

بالصور

وزير المالية يعرض على رئيس الوزراء مستجدات مبادرة دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية عددا من ملفات العمل

السكة الحديد: 4 رحلات قطار يوميا لمواطني شمال سيناء علي خط القنطرة/ بئر العبد

قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء
قطار السكة الحديد في شمال سيناء

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية بالجامعات لأوائل الثانوية العامة والأزهرية من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات
وزيرة التضامن توجه بتوفير منح دراسية للطلاب أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من ذوي الإعاقة بالجامعات

تخترق المنشآت المدفونة داخل الجبال.. أبرز القنابل الأمريكية الخارقة للتحصينات

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فيديو

محامية الاسكندرية

20 جنيه ذهب وسيارة.. تفاصيل جديدة في قضية محامية الإسكندرية

أرشيفية

بعد تداوله عبر مواقع التواصل .. حبس أصحاب فيديو المخدرات بالقليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

د.عصام محمد عبد القادر

د.عصام محمد عبد القادر يكتب : رياح العوز ودفء الاستقرار الأسري

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب : من تشويش البيانات إلى غرور العقل

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : بدور القاسمي وحفريات الذاكرة

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

المزيد