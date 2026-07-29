رئيس مدغشقر: زيارة مصر تمثل نقطة فاصلة تاريخية في مسار العلاقات الثنائية

أكد الرئيس ميكائيل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، أن علاقات بلاده مع مصر تتسم بالاحترام المتبادل والتضامن والتعاون لتحقيق مصلحة الشعبين، معربا عن تقديره لدعم مصر لخارطة الطريق التي تنفذها بلاده .

وقال رئيس جمهورية مدغشقر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارته الحالية لمصر تمثل نقطة فاصلة تاريخية على مستوى العلاقات بين البلدين، معربا عن خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي وللحكومة والشعب المصري على حسن الاستقبال وكرم الضيافة

وأشار الرئيس ميكائيل راندريانيرينا إلى أن بلاده تمر بمرحلة حاسمة من إعادة التأسيس، معربًا عن تقدير بلاده لدعم مصر لخارطة الطريق التى تنفذها مدغشقر، ومنوهًا بأن مرحلة إعادة التأسيس التى يقودها تلبى التطلعات السيادية لشعب مدغشقر والحفاظ على موارده الوطنية.

ولفت رئيس مدغشقر إلى تاريخ مصر وهى أحد أقدم الحضارات فى العالم وإشعاعها حاضرًا حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الأمة تستمد إرادتها من إرادة زعماءها وقدرة شعبها وتحويل العقبات لمحفزات للتنمية، ومؤكدًا أن عصر التحديث الذى شهدته مصر أرسى الأسس الذى شغل لها المكانة المتميزة لها اليوم فى أفريقيا وعلى الساحة الدولية.

وأشاد رئيس مدغشقر بالدعم المتواصل الذى تقدمه مصر على المستوى السياسى ومساعيها الحالية المرتبطة بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، مضيفًا :" معًا نصل إلى وجهة أبعد".

وأكد رئيس مدغشقر أن مصر ومدغشقر، احتفلا فى 23 فبراير الماضى بمرور 56 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؛ موجهًا دعوة رسمية للرئيس السيسى لزيارة مدغشقر.