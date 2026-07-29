اليماحي يهنئ خليدة بوفدش بانتخابها رئيسة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، الدكتورة خليدة بوفدش، بمناسبة انتخابها رئيسةً للمجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، معربًا عن خالص تهانيه وأصدق تمنياته لها بالتوفيق والسداد في أداء مهامها الوطنية وقيادة المجلس خلال المرحلة المقبلة بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري الشقيق، ومتمنيًا كذلك لأعضاء المجلس الشعبي الوطني كل النجاح والتوفيق في أداء مسؤولياتهم الوطنية.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن انتخاب الدكتورة خليدة بوفدش لهذا المنصب الرفيع يجسد الثقة الكبيرة التي أولتها لها عضوات وأعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ويعكس ما تتمتع به من كفاءة وخبرة وقدرة على قيادة المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها في خدمة مصالح الوطن والمواطن، بما يدعم مسيرة التنمية والاستقرار في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

محطة تاريخية وإنجاز وطني

وأشار اليماحي، إلى أن انتخاب الدكتورة خليدة بوفدش كأول امرأة تتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني الجزائري، يمثل محطة تاريخية وإنجازًا وطنيًا يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها المرأة الجزائرية، ويؤكد كذلك الدور المتنامي للمرأة العربية في الحياة السياسية والبرلمانية، وما حققته من نجاحات أهلتها لتولي أرفع المناصب القيادية، بما يعزز مسيرة تمكين المرأة وترسيخ حضورها في مواقع صنع القرار على امتداد الوطن العربي.

وأكد "اليماحي" حرص البرلمان العربي على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع المجلس الشعبي الوطني الجزائري في ظل رئاسة الدكتورة خليدة بوفدش، بما يسهم في توحيد المواقف البرلمانية العربية، وخدمة المصالح المشتركة، ودعم جهود التنمية والاستقرار، وتعزيز العمل البرلماني العربي بما يلبي تطلعات الشعوب العربية.