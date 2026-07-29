تدشين 20 أتوبيسًا مكيفًا إنتاج النصر للسيارات

شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، تدشين 20 أتوبيسًا جديدًا مكيفًا من إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات بترخيص من يوتنج العالميه إلى شركة الاتحاد العربي للنقل البري (السوبرجيت)، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين مختلف صناعات النقل، وعلى رأسها صناعة الأتوبيسات، والاعتماد على المنتج المصري في دعم وتطوير أساطيل النقل الجماعي.

أكد الوزير أن هذه الخطوة تجسد نجاح الدولة في إعادة إحياء الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها صناعة السيارات، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعة، وزيادة نسب المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري مضيفا أن التعاون بين شركة النصر للسيارات وشركة الاتحاد العربي للنقل البري (السوبرجيت) يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تقديم خدمات نقل حديثة وآمنة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية والاقتصادي

لافتا الى أن شركات نقل الركاب التابعة لوزارة النقل كانت أولى شركات نقل الركاب التي تعاقدت مع شركة النصر للسيارات لتوريد اتوبيسات مصنعة محليا لدعم أساطيل تلك الشركات ( 250 اتوبيس صناعة محلية لشركان نقل الركاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري " شرق الدلتا – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – الصعيد للنقل والسياحة (ايجي باص ) – 20 أتوبيس شركة السوبر جيت ) ولأن هذه الخطوة هي استكمالا لما تنفذه وزارة النقل من خطة شاملة و متكاملة لتوطين مختلف صناعات النقل، تشمل صناعة الأتوبيسات والجرارات وعربات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والترام والمونوريل، إلى جانب الصناعات المغذية، بما يحقق نقلة نوعية في قطاع النقل ويوفر المزيد من فرص العمل، ويعزز نقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن الأتوبيسات الجديدة، التي تم تصنيعها بأيدٍ مصرية داخل شركة النصر للسيارات، تتميز بأحدث المواصفات الفنية ومستويات عالية من الجودة والأمان والراحة، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركة الاتحاد العربي للنقل البري (السوبرجيت) لركابها على مختلف خطوطها، ويعكس قدرة الصناعة الوطنية على إنتاج وسائل نقل حديثة تضاهي مثيلاتها العالمية. لافتا الى أن الاتوبيسات الجديدة من فئة اتوبيس نصر سكاي ( ٤٩ راكب بنسبه مكون محلي تخطت ٦٥% به كل وسائل الراحه والأمان للركاب حيث تم تزويد كافة المقاعد بوصلة USB منا تصميم وتنفيذ كراسي الاتوبيس والستائر VIP من خامات مضادة للماء والحريق بالإضافة الى توافر ثلاجة وحمام وأنظمة تحكم في الإضاءة بكل اتوبيس وكذلك بتصميم مخارج التكييف لكل مقعد علي حده ما يعطي راحة اكبر لكل راكب

وأكد وزير النقل على مواصلة الوزارة تنفيذ خطتها الطموحة لتحديث أساطيل النقل المختلفة بالاعتماد على المنتج المصري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يدعم استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة، خاصة صناعة وسائل النقل، وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية.