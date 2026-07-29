مصر تدين استهداف المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية والاعتداءات على الأردن

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة

العربية السعودية الشقيقة، والاعتداءات التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والتي تمثل اعتداءات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي.

وتؤكد مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية، مجددة رفضها القاطع لكافة الاعتداءات التي تستهدف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية أو تمس أمن الدول العربية وسيادتها.