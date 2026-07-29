رفض 1.5 مليار يورو من أجل عائلته.. رئيس الاتحاد السعودي يكشف تفاصيل المفاوضات مع ميسي

كشف أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد السعودي تفاصيل التفاوض مع ليونيل ميسي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان استعدادا لضمه

وقال الحائلي خلال تصريحاته: النادي السعودي قدّم عرضًا تاريخيًا لضم ليونيل ميسي بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، عرضنا عليه 1.5 مليار يورو، لكنه رفض العرض لأن عائلته أرادت العيش في ميامي.

وأضاف: ما أثار دهشتنا هو أنه لم يتردد لحظة، كان بإمكانه محاولة إقناعهم، لكنه اختار عائلته على المال، نحترم قراره تمامًا.

35 هدفًا في النهائيات رقم يرسخ أسطورة ميسي

بحسب إحصائيات FIFA World Cup Stats، أصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي للمباريات النهائية برصيد 35 هدفًا سجلها في مختلف النهائيات التي خاضها طوال مسيرته، سواء بقميص منتخب الأرجنتين أو مع أنديته السابقة والحالية، برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويؤكد هذا الرقم قدرة النجم الأرجنتيني على الظهور في أكثر اللحظات حساسية، حيث اعتاد ترك بصمته في المباريات التي تُحسم فيها البطولات، ليواصل تعزيز مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

ولم يقتصر تفوق ميسي على منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بل تجاوز أيضا أسطورة البرازيل الراحل بيليه، الذي يحتل المركز الثاني في القائمة برصيد 31 هدفًا في المباريات النهائية.

أما كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، فجاء في المركز الثالث بعدما سجل 24 هدفًا في النهائيات مع منتخب البرتغال والأندية التي مثلها، وهي مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، إضافة إلى النصر السعودي.

ويكشف الفارق البالغ 11 هدفًا بين ميسي ورونالدو حجم الأفضلية التي حققها النجم الأرجنتيني في هذا التصنيف التاريخي، رغم استمرار المقارنات بين النجمين على مدار ما يقرب من عقدين.