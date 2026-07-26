نادي الاتحاد السعودي يبدأ التحرك رسميا لضم إمام عاشور من الأهلي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب نادي اتحاد جدة من بدء مفاوضاته الرسمية مع النادي الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب وسط الفريق ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة الوئام السعودية أن إدارة اتحاد جدة تستعد لإرسال عرضها الرسمي إلى الأهلي خلال الساعات المقبلة، مستفيدة من الانتعاشة المالية التي يعيشها النادي، في إطار تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويأتي ذلك بعد أيام من تقرير نشرته صحيفة الرياضية السعودية، أشارت فيه إلى أن اتحاد جدة تقدم بعرض تبلغ قيمته 6 ملايين دولار للحصول على خدمات إمام عاشور، إلى جانب راتب سنوي للاعب يصل إلى 4 ملايين دولار، إلا أن الأهلي تمسك باستمرار نجمه ورفض العرض، مطالبًا بمقابل مالي أكبر.

وأضافت الصحيفة أن النادي السعودي تقدم أيضًا بعرض لضم مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، مقابل 3 ملايين دولار، بالإضافة إلى راتب سنوي يبلغ 2.5 مليون دولار.

ويرتبط إمام عاشور بعقد مع النادي الأهلي يمتد حتى صيف عام 2028، ويعد أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق، كما شارك مع منتخب مصر في جميع مبارياته الخمس خلال كأس العالم 2026.

وخاض إمام عاشور، صاحب الـ28 عامًا، 247 مباراة في مسيرته الاحترافية، سجل خلالها 53 هدفًا، وقدم 37 تمريرة حاسمة، ليواصل جذب اهتمام عدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية.