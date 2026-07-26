القبض على قائد توكتوك ومرافقه بعد التعدي على صيدلى في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد مركبة "توكتوك" لقيامه بالسير برعونة بالإسكندرية والتعدى عليه وآخر كان برفقته بالسب لإعتراضهما على تصويره.

وبالفحص تبن أنه بتاريخ 20 يوليو تبلغ لقسم شرطة الدخيلة من القائم على النشر (صيدلى – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بسيارته الملاكى "سارية التراخيص" بأحد الطرق بدائرة القسم ، قام قائد مركبة "توك توك" بقطع الطريق أمامه وترجله وآخر من مركبة التوك توك وقيامهما بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بالسيارة لخلاف بينهم حول أولوية المرور.

تم تحديد وضبط مركبة "التوكتوك" الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها ومرافقه (لهما معلومات جنائية - مقيمان بذات الدائرة) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف وتم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية.





