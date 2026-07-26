إسرائيل تغتال مسئولا أمنيا كبيرا من حركة حماس في غزة

نقلت وكالة أنباء رويترز عن مسعفين ومسئولين في الشرطة بغزة إن غارة جوية إسرائيلية استهدفت اليوم الأحد مسئولا كبيرا في جهاز الأمن ​الداخلي الذي تديره حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وأحد مرافقيه في ‌أثناء تنقلهما في مركبة بمدينة دير البلح وسط القطاع.



وأشارت المصادر إلى أن المسئول الكبير الذى قتل يدعي العقيد وائل موسى اللداوي مدير جهاز الأمن ​الداخلي في المحافظة الوسطى وبرفقته الرائد رامز توفيق أبو ​زريق.



في سياق متصل ؛ ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه نفذ غارة استهدفت عنصرا من حركة ⁠حماس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وقتلت إسرائيل عشرات من أفراد ​جهاز الشرطة في القطاع بينهم مسؤولون كبار خلال الأشهر الماضية، متهمة ​كثيرين منهم بالانتماء إلى الجناح المسلح لحركة حماس وبتشكيل تهديدات وشيكة على إسرائيل وقواتها داخل غزة.

ووفقا لمسئولين في قطاع ‌الصحة ⁠في غزة، قتلت الهجمات الإسرائيلية أكثر من 1190 فلسطينيا معظمهم من المدنيين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.