بعد حادث الطعن.. حماس: شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير العدوان دون عقاب

باركت حركة المقاومة الفلسطينية“حماس” عملية الطعن البطولية التي وقعت شرقي مدينة نابلس، والتي تأتي في سياق حالة الغضب والرد على عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة وهجمات قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية واقتحاماتهم ومخططاتهم في القدس والمسجد الأقصى.

وقالت الحركة في بيان لها " إن هذه العملية البطولية التي أتت عقب استباحة الأقصى وهجمات المستوطنين شرقي نابلس، لتؤكد أن شعبنا الفلسطيني لن يسمح بتمرير العدوان دون عقاب، وأن المقاومة ستبقى حيةً وفي تصاعد ما دام الاحتلال فوق أرضنا ومقدساتنا.

وأضافت : نشيد بثوار شعبنا الفلسطيني والأيادي الطاهرة التي لا تزال تؤرق الاحتلال، وتثأر لدماء شعبنا وتضحياته، وتتصدى بكل قوة وعنفوان للاقتحامات اليومية وهجمات مليشيات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية ومحاولاتهم المستميتة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك وتهويده.

وختمت حماس بيانها بدعوة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلة لتصعيد المقاومة بكافة أشكالها، والرد على جرائم الاحتلال بعمليات موجعة تربك حساباته وتفشل مخططاته.