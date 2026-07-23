مسلم: أحضر لألبوم جديد.. وسيتضمن مفاجآت ونجوما عالميين |خاص

كشف الفنان مسلم، في لقاء خاص لموقع صدى البلد، عن تفاصيل أحدث مشروعاته الغنائية، مؤكدًا أنه يواصل حاليًا التحضير لألبومه الجديد، والذي سيحمل العديد من المفاجآت لجمهوره.

وقال مسلم إن الألبوم سيكون متنوعًا من حيث الأفكار والألوان الموسيقية، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم تجربة مختلفة تلبي أذواق جمهوره، وأضاف أن الألبوم سيشهد تعاونًا مع عدد من النجوم العالميين، مؤكدًا أن أسماءهم ستظل مفاجأة حتى موعد الإعلان الرسمي عن العمل.

وأوضح مسلم أنه يبذل مجهودًا كبيرًا في التحضيرات، متمنيًا أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المنتظر، خاصة أنه يراهن على تقديم أعمال جديدة ومختلفة خلال الفترة المقبلة. و أنه سوف يقدم 7 أغان.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلم مؤخرًا بأغنية «كلام ماما»، التي قدمها مع الفنانة بوسي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «خلي بالك من نفسك»، حيث تصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم «خلي بالك من نفسك» كل من ياسمين عبد العزيز، وأحمد السقا، وكريم فهمي، ولبلبة، وبيومي فؤاد، إلى جانب عدد كبير من النجوم، كما يضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم هدى الإتربي نوران ماجد، ويواصل الفيلم تحقيق نجاح ملحوظ في دور العرض السينمائية، وسط إشادات واسعة من الجمهور.

https://youtube.com/shorts/1xwfLSceFSw?si=RwamG32JpuXTY78P