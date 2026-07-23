قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حالة الطقس غداً الجمعة.. هل تستمر الموجة الحارة الأسبوع المقبل؟
مصر تواصل دعم غزة بقوافل الإغاثة.. آلاف الأطنان من المساعدات تعبر نحو القطاع
الأمم المتحدة تحذر من انتشار واسع وسريع لمرض جدري الماء في غزة
بيان عاجل من من وزارة الدفاع الكويتية بشأن منفذ العبدلي الحدودي
زاد العزة الـ 241.. الهلال الأحمر يواصل دعم الأشقاء الفلسطينيين بأطنان من المساعدات الإنسانية
لحماية العمال من الموجة الحارة.. محافظ أسيوط يقرر تعديل مواعيد ورديات النظافة بالمراكز والأحياء
الزمالك يقرر قيد ثلاثي الشباب في القائمة الثانية بعقود جديدة
مدرب منتخب صربيا السابق مرشح لتدريب الزمالك
أول إجراء من جيش الاحتلال بعد حادث طعن بيت فوريك
آخر فرصة للحجز.. موعد انتهاء التقديم على شقق الإسكان التعاوني بـ7 مدن
ياسمين عبد العزيز لـ«صدى البلد»: حصل إصابات من الأكشن.. و«خلي بالك من نفسك» عودتي القوية للسينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلم: أحضر لألبوم جديد.. وسيتضمن مفاجآت ونجوما عالميين |خاص

الفنان مسلم
الفنان مسلم
أوركيد سامي

كشف الفنان مسلم، في لقاء خاص لموقع صدى البلد، عن تفاصيل أحدث مشروعاته الغنائية، مؤكدًا أنه يواصل حاليًا التحضير لألبومه الجديد، والذي سيحمل العديد من المفاجآت لجمهوره.

وقال مسلم إن الألبوم سيكون متنوعًا من حيث الأفكار والألوان الموسيقية، مشيرًا إلى أنه يحرص على تقديم تجربة مختلفة تلبي أذواق جمهوره، وأضاف أن الألبوم سيشهد تعاونًا مع عدد من النجوم العالميين، مؤكدًا أن أسماءهم ستظل مفاجأة حتى موعد الإعلان الرسمي عن العمل.

وأوضح مسلم أنه يبذل مجهودًا كبيرًا في التحضيرات، متمنيًا أن ينال الألبوم إعجاب الجمهور ويحقق النجاح المنتظر، خاصة أنه يراهن على تقديم أعمال جديدة ومختلفة خلال الفترة المقبلة. و أنه سوف يقدم 7 أغان.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلم مؤخرًا بأغنية «كلام ماما»، التي قدمها مع الفنانة بوسي، وهي الأغنية الدعائية لفيلم «خلي بالك من نفسك»، حيث تصدرت الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

ويشارك في بطولة فيلم «خلي بالك من نفسك» كل من ياسمين عبد العزيز، وأحمد السقا، وكريم فهمي، ولبلبة، وبيومي فؤاد، إلى جانب عدد كبير من النجوم، كما يضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم هدى الإتربي نوران  ماجد، ويواصل الفيلم تحقيق نجاح ملحوظ في دور العرض السينمائية، وسط إشادات واسعة من الجمهور.

https://youtube.com/shorts/1xwfLSceFSw?si=RwamG32JpuXTY78P

الفنان مسلم اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

ترشيحاتنا

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد