أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية سيطرت على مدينة بيليتسكوي في ونيتسك.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "في 22 يوليو، أكملت الوحدات الهجومية لمجموعة قوات "المركز"، السيطرة على مدينة بيليتسكوي".

وأضافت: "حاليا، المدينة تحت سيطرة القوات الروسية، ويجري اتخاذ تدابير للبحث عن الجنود الأوكرانيين المختبئين في أقبية المباني والقضاء عليهم".

وبحسب البيان، واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 345 عسكريا.

كما دمرت قوات أسطول البحر الأسود قاربا غير مأهول للقوات المسلحة الأوكرانية في مياه البحر الأسود.

وأوضح البيان أن وحدات من تجمع قوات "المركز" تمكّنت من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 350 عسكريا، وحسّنت وحدات من تجمع قوات "الجنوب" الروسية مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 195عسكريا، فيما حسنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" وضعها التكتيكي، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 275 جنديا.

وأضاف ألبيان أن وحدات من تجمع قوات "الغرب" سيطرت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية في القوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في دونيتسك، ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 215 عسكريا.

وبحسب بيان الدفاع الروسية فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 قنابل موجهة و480 طائرة مسيرة أوكرانية.