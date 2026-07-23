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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الرياضة ورئيس "العلمين الجديدة" يبحثان آلية تشغيل المنشآت الرياضية بمنطقة الإسكان

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
أ ش أ

استكمل وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، زيارته التفقدية للمنشآت الرياضية بمنطقة الإسكان، والتي تضم مشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز، وسكن كل المصريين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية.

وخلال الجولة التفقدية التي نفذها وزير الشباب والرياضة بالاتفاق مع المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات، في ضوء توحيد جهود الحكومة نحو تحقيق وتوفير جميع عوامل الجذب وتوفير الخدمات الرياضية للمواطنين بالمدن الجديدة، تطرق وزير الشباب والرياضة إلى بحث ووضع آليات إدارة وتشغيل تلك المنشآت بما يحقق الاستغلال الأمثل لها، ويعزز دورها في تقديم خدمات رياضية وترفيهية متكاملة للسكان.

كما شملت الزيارة تفقد عدد من المنشآت الرياضية التي تم الانتهاء من تنفيذها، حيث تفقد الوزير ملاعب منطقة سكن مصر التي تخدم سكان مشروعي سكن مصر والإسكان المتميز، كما شملت الجولة تفقد الملعب الخماسي وملعب البادل بمشروع سكن لكل المصريين، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، الهادفة إلى توفير بنية رياضية وترفيهية متكاملة داخل التجمعات العمرانية الجديدة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتشجيع ممارسة الرياضة، وتحقيق بيئة سكنية متكاملة ومستدامة لسكان مدينة العلمين الجديدة.

وأشاد جوهر نبيل، بالمستوى المتميز للمنشآت الرياضية وجودة التشطيبات ودقة التنفيذ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه بمدينة العلمين الجديدة يعكس رؤية الدولة في إنشاء منشآت رياضية حديثة وفق أعلى المعايير الفنية.

كما أثنى على التعاون القائم والمثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرًا إلى أن المدينة تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة تؤهلها لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا حرص الوزارة على وضع منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل تلك المنشآت، بما يضمن تعظيم الاستفادة منها وإتاحتها أمام مختلف الفئات العمرية، ويُسهم في نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتعزيز مكانة مدينة العلمين الجديدة كوجهة رائدة للسياحة الرياضية.

وأكد الدكتور محمد خلف الله أن مدينة العلمين الجديدة تمتلك بنية تحتية رياضية متطورة تؤهلها لتكون وجهة رئيسية لاستضافة مختلف الفعاليات الرياضية على مدار العام، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في نشر الثقافة الرياضية وتعظيم الاستفادة من المنشآت الرياضية، وفي ضوء رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإنشاء مدن عمرانية متكاملة لا تقتصر على توفير الوحدات السكنية فحسب، وإنما تضم مختلف الخدمات الرياضية والثقافية والترفيهية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة، أكد الجانبان، استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان من خلال جهاز مدينة العلمين الجديدة لوضع آليات تنفيذية لإدارة وتشغيل المنشآت الرياضية، بما يحقق التشغيل الأمثل لها، ويعظم الاستفادة من إمكاناتها، ويدعم رؤية الدولة في بناء مدن الجيل الرابع التي توفر بيئة متكاملة للحياة والعمل والرياضة والترفية.

وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل منطقة الإسكان

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