مواصفات جيلي إي إكس 2 الكهربائية الجديدة

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 التي تعمل بالكهرباء، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي اي اكس 2 موديل 2026، وتنتمي اي اكس 2 لفئة السيارات الهاتشباك .

وسائل الأمان بـ جيلي اي اكس 2 موديل 2026

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

زودت سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيلي اي اكس 2 موديل 2026

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تستمد سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 قوتها من بطارية سعة 41 كيلووات/ساعة، وبها قوة 113 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 130 كم/ساعة، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.2 ثانية، ويمكنها قطع مسافة 395 كم قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات جيلي اي اكس 2 موديل 2026

تمتلك سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB .

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 بها، بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها فتحة سقف، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر جيلي اي اكس 2 موديل 2026

جيلي اي اكس 2 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 749 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي اي اكس 2 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .