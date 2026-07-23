ذروة الطقس الحار.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من الساعات القادمة

كشفت منار غانم نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.

ذروة الطقس الحار

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تصل اليوم إلى ذروة ارتفاعات درجة الحرارة، حيث تتأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة المسجلة أعلى عن طبيعتها بفارق 5 درجات، مع ارتفاع نسب الرطوبة، متابعة: درجات الحرارة تصل اليوم إلى 43 درجة في الظل.

وحذرت من التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومع غياب أشعة الشمس تكون الأجواء مائلة للحرارة وهناك نشاط للرياح ولكنه بسيط.

ارتفاع الأمواج وانكسار موجة الطقس الحار

ونوهت بارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، ولكنه مؤهل لحركة الملاحة البحرية، مضيفة: البحر الأحمر معتدل.

ولفتت إلى أنه بداية من الغد ستنخفض درجات الحرارة بفارق 3 درجات، ليعود الطقس إلى طبيعته مع يوم الأحد القادم ونشاط للرياح