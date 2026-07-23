روبيو : الجهات المسيطرة على عملية صنع القرار في إيران تنتمي إلى التيار المتطرف

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الجهات التي تسيطر على عملية صنع القرار في إيران تنتمي إلى التيار المتطرف.

وذكر روبيو في تصريحات له : رغم تبجح إيران إلا أنها تعاني معاناة مهولة والإيرانيون يوافقون على شيء ثم يطالبون بتغيير بنود الاتفاق.



وبيّن روبيو أن ترامب هو من يخوض المحادثات وسياسة ترامب تقوم على مبدأ "العين بالعين" وإيران ستدفع ثمنا باهظا.

وأشار روبيو إلى أن إيران على الأرجح ليست مستعدة لإبرام اتفاق لكنها قد تكون مستعدة قريبا.

وختم روبيو : التزمنا من ناحيتنا بالاتفاق مع إيران وربما يغيرون رأيهم في غضون أيام وأمريكا تسعى إلى إخلاء إيران من الأسلحة النووية.

