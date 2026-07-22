روبيو: إيران بدأت “سابقة خطيرة” بالسيطرة على هرمز.. فهل هذا صحيح؟

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ، خلال كلمته الافتتاحية في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الأربعاء في العاصمة الفلبينية مانيلا، إن إيران "ليست جادة بشأن المحادثات".

وذكر روبيو: "تلتزم الولايات المتحدة دائماً بالدبلوماسية.. نحن منفتحون ومستعدون دائماً للانخراط والتفاوض وتسوية الخلافات".

وأضاف روبيو: "المشكلة التي نواجهها الآن (مع إيران) هي أنهم ليسوا جادين بشأن المحادثات. إذا كانوا جادين، فنحن جادون. وإذا لم يكونوا كذلك، فسنفعل ما يلزم لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا أيضاً".

سابقة خطيرة

وحذر روبيو، من خلق "سابقة خطيرة" بالسماح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز، الذي قال إنه "لا يملكون، بموجب أي آلية قانونية قائمة"، الحق في السيطرة على حركة المرور عبره، كونه ممر مائي دولي.

وأردف روبيو: إن "المبدأ الأساسي لحرية الملاحة" على المحك.

وقال: "إذا كان ذلك مهدداً، فأعتقد أن الاقتصاد العالمي مهدد، والقواعد التي استندت إليها 150 عاماً من التجارة الدولية مهددة أيضاً".

لكن تجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز كان مفتوحًا بالكامل أمام الملاحة الحرة والآمنة قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران في فبراير.

وتعتبر إيران السيطرة على الممر المائي أهم ورقة ضغط لها في المفاوضات، وقد أطلقت النار مرارًا في الأسابيع الأخيرة على سفن قالت إنها لم تتواصل مع السلطات الإيرانية قبل عبورها.