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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني من سفارة بلاده بواشنطن: يمكن نزع سلاح حزب الله

الرئيس اللبناني في واشنطن
الرئيس اللبناني في واشنطن
محمد على

 اعتبر الرئيس  اللبناني جوزاف عون أنّه "لا يمكن للبنان أن يكون آمناً ولا موحداً إلا حين يكون دولة واحدة بجيش واحد يحمي جميع اللبنانيين من دون تمييز".

وشدّد على أنّ "النموذج اللبناني يستحق الحماية ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة ولأنه يقوم على الأساس نفسه الذي بنيتم عليه أمّتكم".

ولفت إلى أنّه "يمكن نزع سلاح حزب الله إذا كنا صادقين بشأن ما يتطلبه الأمر فعلاً اي ازالة الاحتلال وتولّي الجيش السيطرة الكاملة وبرنامج إعادة إعمار تديره الدولة وحدها".

من جهتها، قالت السفيرة معوض للرئيس عون: "زيارتكم تعكس التزامنا بتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين والعمل على تحقيق تطلعات الشعب اللبناني إلى السيادة ووحدة الأراضي والأمن والازدهار والسلام".

أقامت سفيرة لبنان لدى واشنطن ندى حمادة معوض حفل عشاء تكريماً لرئيس الجمهوريّة جوزاف عون والوفد اللبناني المرافق حضره عدد من اعضاء الكونجرس والمسؤولين في الادارة الأمريكية.

الرئيس اللبناني جوزاف عون لبنان دولة واحدة بجيش واحد اللبنانيين

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