ترامب: مهلة عامين قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الأدوية الجنيسة "الأدوية المكافئة" المستوردة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعطاء مهلة عامين قبل فرض رسوم جمركية كبيرة على الأدوية الجنيسة (الأدوية المكافئة) المستوردة اعتبارا من أول أغسطس 2028، في خطوة قال إنها تهدف إلى تشجيع إنتاجها محليا.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشال" إنه "اعتبارا من أول أغسطس 2026، ستظل جميع الأدوية الجنيسة (المكافئة) المستوردة إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية بنسبة صفر بالمائة لمدة عامين، وبعدها سترتفع الرسوم إلى 100% لمدة عام واحد، ثم إلى 200% بعد ذلك".

وقال ترامب إن "هذا الإجراء يهدف إلى إعادة توطين إنتاج الأدوية الجنيسة (الأدوية المكافئة) في الولايات المتحدة، مع فرض جزاءات على الشركات التي تقرر عدم بناء مصانع ومنشآت خلال الفترة الزمنية المحددة لها". وتهدف هذه السياسة إلى حماية شعب الولايات المتحدة. وستبقى السياسة المتعلقة بالأدوية الحاصلة على براءات اختراع أو علامات تجارية أو الأدوية المبتكرة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا، كما هي".

وأضاف ترامب "يجري حاليًا بناء منشآت صيدلانية على مستوى غير مسبوق في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية".