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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
أسماء عبد الحفيظ

طريقة عمل التلبينة النبوية، تعد التلبينة النبوية من الأطعمة الصحية التي اشتهرت منذ عهد النبي محمد ﷺ، وهي تُحضّر من دقيق الشعير، وتتميز بقوامها الكريمي وقيمتها الغذائية العالية، إذ تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع ودعم صحة الجهاز الهضمي.

طريقة عمل التلبينة النبوية

فيما يلي طريقة تحضير التلبينة النبوية بخطوات بسيطة في المنزل، للشيف سلمي الحافظ.

المكونات طريقة عمل التلبينة النبوية

طريقة عمل التلبينة النبوية
  • 3 ملاعق كبيرة من دقيق الشعير.
  • كوبان من الحليب، ويمكن استخدام الماء بدلًا منه حسب الرغبة.
  • ملعقة صغيرة من العسل الأبيض للتحلية تضاف بعد رفع الخليط من النار.
  • رشة قرفة أو هيل اختياري.
  • مكسرات مجروشة للتزيين اختياري.

  طريقة عمل التلبينة النبوية

  • اخلطي دقيق الشعير مع قليل من الحليب البارد حتى يذوب تمامًا دون تكتلات.
  • أضيفي باقي كمية الحليب وقلبي جيدًا.
  • ضعي الخليط على نار هادئة مع التقليب المستمر.
  • استمري في التقليب لمدة 8 إلى 10 دقائق حتى يصبح القوام كثيفًا وناعمًا.
  • ارفعي التلبينة عن النار واتركيها تبرد قليلًا.
  • أضيفي العسل الأبيض بعد أن تهدأ حرارتها للحفاظ على قيمته الغذائية.
  • زينيها بالقرفة أو المكسرات وقدميها دافئة.

فوائد التلبينة النبوية

تتميز التلبينة بالعديد من الفوائد الصحية، منها:

  • غنية بالألياف التي تساعد على تحسين الهضم.
  • تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول.
  • تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل المغنيسيوم والحديد.
  • قد تساعد في دعم صحة القلب عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.
  • تساهم في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بفضل احتوائها على ألياف بيتا جلوكان الموجودة في الشعير.

أفضل وقت لتناول التلبينة

يمكن تناول التلبينة:

  • على الإفطار كوجبة مشبعة.
  • بين الوجبات كوجبة خفيفة.
  • في العشاء إذا كنت ترغب في وجبة دافئة وخفيفة.

نصائح لنجاح التلبينة

  • استخدم دقيق شعير ناعم للحصول على قوام كريمي.
  • احرص على التقليب المستمر حتى لا تتكتل.
  • لا تضف العسل أثناء الغليان، بل بعد رفع الخليط من النار.
  • يمكن استبدال الحليب بالماء لمن يعانون من حساسية اللاكتوز أو يفضلون وصفة أخف.
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