طريقة عمل التلبينة النبوية وفوائدها

تعتبر التلبينة النبوية أحد الأطباق التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بالتداوي فيها، وذلك لأن فوائد التلبينة النبوية عديدة ومن أبرزها تخفيف الاكتئاب والأمراض الأخرى.



لذا قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طريقة عمل التلبينة النبوية .

طريقة عمل التلبينة النبوية..

فوائد المكونات:

- ٢ ملعقة كبيرة دقيق شعير مطحون

(أو مطحون شعير مقشور).

- كوب حليب (نوع حسب الرغبة).

- عسل أو تمر للتحلية (اختياري).

- ملعقة صغيرة هيل (اختياري).

التحضير:

1- في قدر صغير، ضعي كوب ماء أو حليب على النار حتى يسخن.

2- أضيفي دقيق الشعير بالتدريج مع التحريك المستمر حتى لا يتكتل.

3- اتركيه يغلي على نار هادئة ٥-١٠ دقائق حتى يصبح قوامه مثل الشوربة

الخفيفة أو المهلبية.

4 - ارفعيه من النار وحليه بملعقة عسل أو تمر مهروس.

فوائد التلبينة النبوية :

- تهدئ المعدة وتخفف الإمساك.

اللي يعمل - تنظّم السكر بالدم.

- تقوّي المناعة والدم.

ارسال تهدّئ الأعصاب وتحسن المزاج.

- تخفض الكولسترول وتحمي القلب.

- تدعم العظام وتفيد في الشبع وإنقاص الوزن.