حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"|توضيح عاجل الآن

حقيقة ظهور حالات فيروس ماربورج في المدارس .. خبر يبحث عنه أولياء أمور طلاب المدارس في مصر ، بعد أن أثيرت حالة من القلق أثيرت خلال الساعات الماضية بعد الاعلان رسميا عن اتخاذ عددا من الإجراءات العاجلة في مدارس محافظة البحيرة لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنشر حالياً في اثيوبيا

حيث تساءل الجميع عن مدى ظهور حالات اصابة ب فيروس ماربورج بأي من المدارس في محافظة البحيرة

من جانبه نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ظهور حالات حالات فيروس ماربورج في المدارس

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة قررت اتخاذ اجراءات وقائية في مدارسها كإجراء روتيني عادي لحماية الطلاب

أول رد من تعليم البحيرة

ومن جانبها حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على حسم الجدل حيث أصدرت بيانا رسميا عاجلا نص على ما يلي :

في ضوء المنشور الصادر من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بشأن الأمراض الفيروسية والوقاية منها وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوصه، تود المديرية التأكيد على أن المنشور يتضمن مجرد اجراءات وقائية روتينية وتعليمات عامة تصدر بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنها لم يرد إليها أي بلاغات تتعلق بوجود إصابات بالفيروس التنفسي داخل أي مدرسة وأن الوضع الصحي مستقر داخل مدارس المحافظة.

إجراءات عاجلة في مدارس محافظة البحيرة

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، تعليمات عاجلة للطلاب وأولياء الامور وإدارات المدارس ، للوقاية من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنشر حالياً في اثيوبيا

حيث قالت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، في خطاب رسمي عاجل لجميع الإدارات التعليمية والمدارس ، قالت خلاله :

أنه في إطار حرص وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة وإدارة الأزمات والكوارث على صحة الطلاب وسلامتهم ، ولأن الوقاية تبدأ بالوعي ، والوعي مسئولية مشتركة بين المدرسة والطلاب والأسرة ، نؤكد على مجموعة إرشادات مهمة للنشر بالمدارس للوقاية من الامراض الفيروسية وعلى وجه الخصوص فيروس ماربورج المنشر حاليا في اثيوبيا :

إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا قبل الطعام وبعده ، وبعد استخدام دورات المياه ، وبعد اللعب

عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل زجاجات المياه والمناديل والأقلام أو أي أدوات تخص الطلاب

إلتزم بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فوراً

تطهير الأسطح المشتركة في الفصول وخاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يومي

منع الاحتكاك المباشر مع أي شخص بعاني من حرارة شديدة أو قيئ أو اسهال حاد لحين تقييم حالته

التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي



الأعراض التي تستدعي الإنتباه للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

شددت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الجميع بضرورة الانتباه إلى الأعراض التالية وإبلاغ المدرسة والزائرة الصحية أو ولي الامر فورا :

ارتفاع شديد ومفاجئ في الحرارة

صداع قوي ومستمر

قئ أو اسهال غير معتاد

آلام حادة في البطن أو العضلات

ضعف شديد أو إرهاق غير طبيعي

ظهور نزيف من الأنف أو اللثة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة ، أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة لكنها مؤشرات تحتاج تقييما طبيا سريعاً



تعليمات عاجلة للمعلمين والمختصين بالمدارس للوقاية من الأمراض الفيروسية وخاصةً فيروس ماربورج

عزل الطالب المشتبه في أعراضه في غرفة جيدة التهوية لحين وصول ولي الأمر

تسجيل اسم الطالب و وقت ظهور الاعراض بدقة

عدم السماح بعودة أي طالب للصف إذا ظهرت عليه أعراض حادة قبل التقييم الطبي

إبلاغ الإدارة التعليمية وإدارة الأزمات والزائرة الصحية بالمدرسة فوراً عند وجود أكثر من حالة بأعراض مشابهة

إرتداء قفازات عند التعامل مع أي طالب مريض أو مع أي أدوات ملوثة



تعليمات عاجلة لجميع أولياء الأمور

عدم إرسال الطفل للمدرسة عند ظهور حرارة عالية أو إسهال أو قيئ

التوجه لأقرب مركز طبي عند ظهور أعراض شديدة على الطفل

متابعة النظافة الشخصية للطفل في المنزل وتعزيز غسل اليدين بإنتظام

إبلاغ المدرسة بأي حالة مرضية في المنزل قد يكون الطالب خالطها



إجراءات عاجلة في المدارس عند وجود حالة مشتبهة

الاتصال الفوري بولي الأمر لإستلام الطفل

تطهير مكان جلوسه والأدوات التي لامسها

متابعة غياب الطالب والتأكد من حالته قبل العودة

رفع تقرير يومي للإدارة التعليمية ولإدارة الأزمات

حقيقة وجود إصابات من فيروس ماربورج في مصر

وكان قد أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد أي تشابه بين فيروسات الجهاز التنفسي وفيروس ماربوج، معلقا “لا يوجد حالات اصابة من فيروس ماربوج في مصر”.

وقال حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن فيروس ماربوج ينتقل عن طريق سوائل الجسم ولا ينتقل عبر الجهاز التنفسي، مؤكدا أن احتمالية وجودة في مصر منخفضة بشكل كبير لأنه ينتشر عبر طريق الخفافيش التي تتغذى على الفاكهة.

وتابع المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن هناك ترصد كامل في الحجر الصحي المصري للزائرن من تلك الدول، مؤكدا أن انتقال العدوي تحتاج لمخالطة لصيقة وقريبة للغاية.

وأشار إلى أن أعراض فيروس ماربورج تبدأ بأرتفاع درجات الحراراة ونزيف من كافة الأعضاء والوفاة، ولا يوجد أي حالة مشابهة لمصر