أحمد موسى يطالب بتنظيم رحلات جماهيرية لدعم الفراعنة أمام السنغال
أحمد موسى: 110 مليون مصري يهتفون "يارب" ثقة في منتخبنا قبل مواجهة السنغال
تراجع جديد في سعر الذهب مساء اليوم الأحد 11-1-2026
محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
أحمد هشام يتوج ببرونزية الجائزة الكبرى لسلاح السيف في تونس
بث مباشر| أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء أمام مجمع بريد بورسعيد
التوقيع تم.. إبراهيم عبد الجواد يكشف تفاصيل عقد الأهلي مع عمرو الجزار
الحدث الأبرز في السينما والتلفزيون.. تفاصيل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الليلة
تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
توك شو

بث مباشر| أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تسليط الضوء على تطورات عملية فنزويلا، وما أُعلن بشأن اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، وانعكاسات ذلك على المشهد السياسي في أمريكا اللاتينية.

ويتناول موسى مستجدات الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة خلال الساعات الماضية، ومنها التعيينات التي تمت في مجلس النواب، فضلا عن الدعوة لانعقاد مجلس النواب غدا الاثنين في الحادية عشر صباحا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد موسى على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى القضية الفلسطينية السيسي

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

البابا لاون

بابا الفاتيكان يترأس قداس عيد معمودية الرب ويعمد عشرين طفلا

صلوات عيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الميلاد في عدة دول أوروبية .. صور

المجلس القومي للمرأة

القومي للمرأة يهنئ عضوات مجلس النواب المعينات بقرار جمهوري ويشيد بدعم الرئيس لتمكين المرأة

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

