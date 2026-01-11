بث مباشر| أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

تطورات القضية الفلسطينية

ويناقش أحمد موسى تطورات القضية الفلسطينية وما تشهده من مستجدات متلاحقة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلًا عن تسليط الضوء على تطورات عملية فنزويلا، وما أُعلن بشأن اعتقال الرئيس الفنزويلي وزوجته، وانعكاسات ذلك على المشهد السياسي في أمريكا اللاتينية.

ويتناول موسى مستجدات الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة خلال الساعات الماضية، ومنها التعيينات التي تمت في مجلس النواب، فضلا عن الدعوة لانعقاد مجلس النواب غدا الاثنين في الحادية عشر صباحا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.